Siete nuevas drags se suman al Atlantic Pride 2026 y refuerzan su cartel en A Coruña

El Atlantic Pride de A Coruña continúa desvelando su programación para este verano con la incorporación de siete nuevas artistas drag que elevarán el nivel escénico del festival.

A las ya anunciadas actuaciones se suman Pitita, Chloe Vittu, La Niña Delantro, Electra, Kim Miller, Saia Santa y Sasha Moon, consolidando una propuesta que apuesta por el talento diverso y el espectáculo.

Estas nuevas confirmaciones se unirán a Choriza May en una edición que promete llenar la ciudad de color, fantasía y reivindicación, del 5 al 12 de julio, en la que será la séptima edición del conocido como “Orgullo del Norte”.

Entre los nombres más destacados figura Pitita, ganadora de Drag Race España, considerada una de las artistas más influyentes del panorama actual.

También estará Chloe Vittu, conocida por su estilo provocador y su creciente popularidad, y La Niña Delantro, finalista del mismo programa, reconocida por su potente puesta en escena que mezcla danza, cabaré y música urbana.

El cartel se completa con talento gallego como Electra, Kim Miller, Saia Santa y Sasha Moon, que aportarán una visión propia y consolidan la presencia local en el festival, combinando estilos que van desde lo performático hasta lo más teatral y emocional.

Además del apartado drag, el Atlantic Pride contará con una programación musical diversa en la que figuran artistas como Alba Reche, Julieta, Ricky Merino, Miriam Rodríguez o Whigfield, junto a propuestas emergentes y nombres de la escena gallega.

El evento, gratuito e inclusivo, volverá a convertir A Coruña en un punto de referencia cultural y festivo, con una programación que combinará conciertos, actuaciones drag, sesiones de DJ y actividades culturales pensadas para todos los públicos.

Impulsado por la Asociación Orgullo Coruña y con el respaldo del Ayuntamiento y otras entidades, el Atlantic Pride se consolida como uno de los grandes eventos del verano en el noroeste peninsular, con una asistencia que en su última edición rozó las 45.000 personas.