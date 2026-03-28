Ferrol defiende su música en directo frente a festivales y dificultades: “Sin salas no hay escena”

Ferrol no suena a gran capital musical, pero en sus noches todavía laten guitarras, amplificadores y voces que encuentran refugio en sus salas de conciertos. Lejos de los focos de los grandes festivales, estos espacios sostienen una escena modesta pero persistente, donde la música en directo no es una excepción, sino una forma de resistencia cultural.

“Está viva, pero hay que currárselo mucho”. La frase de Manu, de Sala Urania, resume el estado actual del circuito. No hay margen para la improvisación: cada concierto, cada cartel, cada noche cuenta. En ciudades como Ferrol, la diferencia entre llenar o no una sala depende tanto de la programación como de la capacidad de generar comunidad. “Aquí todo depende de crear ambiente, de insistir y de que la gente sienta la sala como algo suyo”, explica.

Ese vínculo con el público es, precisamente, uno de los grandes desafíos en un contexto en el que los hábitos han cambiado. La espontaneidad ha sustituido al compromiso: ya no basta con que haya un concierto. “Ahora la gente decide más a última hora, tiene que haber algo que les llame mucho”, apunta Manu. La experiencia musical se ha diluido en una oferta de ocio más amplia, donde el directo convive con sesiones, tardeos y otras fórmulas híbridas.

El pulso desigual con los festivales

En paralelo, el auge de los grandes festivales ha reconfigurado el ecosistema musical. Para algunos, estos eventos pueden actuar como puerta de entrada al directo; para otros, son una competencia difícil de esquivar.

Desde Sala Urania se apuesta por una visión complementaria: “Un festival es algo puntual, una experiencia grande. Una sala es el día a día, donde pasan las cosas de verdad. Sin salas no hay escena y eso es así de claro”. Es en ese día a día donde nacen las bandas, donde se prueban repertorios y donde se construye una escena desde abajo.

Pero no todos lo ven igual. Desde Sala Room, el impacto se percibe con mayor crudeza: “Afectan negativamente. En temporada alta de festivales, baja siempre la asistencia a las salas”. Además, cuestionan uno de los argumentos más repetidos: que los festivales generen nuevo público. “No creemos que ayuden a crear público potencial en nuestros locales”, señalan.

La consecuencia es un calendario irregular, con picos de actividad condicionados por eventos externos y una competencia desigual en términos de recursos, visibilidad y capacidad de atracción.

A pesar de ello, las salas mantienen su apuesta por una programación coherente con su identidad: artistas emergentes, bandas locales y giras pequeñas. Es una elección casi obligada, pero también una declaración de intenciones. Sin estos espacios, muchas propuestas no tendrían dónde sonar.

La Room Laura Allegue

Burocracia, licencias y el peso del día a día

Más allá del público, otro de los grandes frentes es el administrativo. Las normativas vigentes —en materia de ruido, horarios o licencias— son estrictas y exigen una gestión constante. “Tienes que estar muy encima de todo”, reconocen desde Sala Urania.

Desde Sala Room adoptan una postura más pragmática: las normas están para cumplirse, pero recuerdan que cada espacio debe ajustarse a su licencia y a las limitaciones que esta impone. En cualquier caso, el consenso es claro: la burocracia añade una carga extra a negocios ya de por sí frágiles.

El capítulo de ayudas tampoco ofrece demasiado alivio. Aunque existen o han existido apoyos puntuales, estos no garantizan la viabilidad. “Ayudan, pero el día a día te lo tienes que sacar tú”, explican desde Urania. Mientras que en La Sala Room, la situación es aún más tajante: actualmente no cuentan con ayudas institucionales directas.

Sala Urania Laura Allegue

Vivir, o sobrevivir, de la música en directo

La gran pregunta es inevitable: ¿se puede vivir de una sala de conciertos en Ferrol? La respuesta, en ambos casos, se mueve entre la cautela y el escepticismo.

“Vivir solo de la sala es complicado”, admite Manu, que insiste en la necesidad de diversificar ingresos: barra, eventos paralelos, cualquier fórmula que permita cuadrar cuentas. Desde Sala Room coinciden en el diagnóstico, pero con un tono más pesimista: “Cada vez es más difícil sacar adelante la sala. La asistencia ha disminuido y el consumo también”.

La sensación general es que el equilibrio es precario, sostenido más por la vocación que por la rentabilidad. Una realidad que se resume en una frase que citan desde el sector: “Son malos tiempos para la lírica”.

Y, sin embargo, las salas siguen abriendo. Siguen programando conciertos, apostando por bandas que empiezan y ofreciendo un espacio cercano donde la música se vive sin filtros. Porque, más allá de cifras y dificultades, hay una certeza compartida: sin ellas, no hay escena.