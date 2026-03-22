Estos son los grandes conciertos a los que podrás asistir esta primavera en el Coliseum de A Coruña

Algunos de los artistas que estarán en concierto esta primavera en el Coliseum

La primavera ya está aquí y, con ella, una intensa agenda musical en el Coliseum de A Coruña. El recinto acogerá en los próximos meses conciertos de estilos muy diversos, desde el rap y el pop hasta el metal o la música urbana.

Además, la agenda para el resto de estaciones sigue creciendo con la reciente confirmación de Vetusta Morla, que se suma a una programación marcada por grandes nombres del panorama nacional e internacional.

Hijos de la Ruina (Natos, Waor y Recycled J)

Hijos de la Ruina actuarán en el Coliseum de A Coruña en abril de 2026 Wikipedia

El trío formado por Natos, Waor y Recycled J regresa con una de las giras más esperadas del rap español. Presentarán su nuevo trabajo Hijos de la Ruina Vol. 4 en un directo que promete reunir a miles de seguidores.

A Coruña será, además, su única parada en Galicia dentro de esta gira nacional. Actuarán el viernes 17 de abril a las 22:00 horas.

Viva Suecia

El grupo Viva Suecia actuará el jueves 24 de julio.

Viva Suecia, destacada banda española de indie rock, presentará su último disco, “Hecho en tiempos de paz”, en una gira nacional con pocas paradas, entre las que se encuentra A Coruña. El grupo actuará en el Coliseum el sábado 18 de abril a las 21:30 horas.

Gira Operación Triunfo 2025

Martín canta 'Hold the line' en la Gala 0 de OT @OT_Oficial

El fenómeno televisivo vuelve a los escenarios con su gira oficial, un espectáculo de gran formato que reúne a los 16 concursantes de la edición. El concierto combinará actuaciones grupales e individuales con algunos de los temas más populares del programa.

Entre los participantes estará el coruñés Martín Yáñez, "Tinho", uno de los nombres más seguidos por el público gallego. El concierto será el domingo 19 de abril a las 20:00 horas.

Rodrigo Cuevas

Rodrigo Cuevas despide su gira con un concierto en Pontevedra Cedida

Rodrigo Cuevas llevará al Coliseum su espectáculo "La Belleza", una propuesta escénica que fusiona la música tradicional con sonidos contemporáneos, humor y performance.

Formado en Oviedo y Barcelona, el artista asturiano se ha consolidado como una de las figuras más originales del panorama musical español, reconocimiento que le valió el Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2023. Actuará el 30 de abril a las 22:00 horas.

Dani Fernández

El cantante Dani Fernández. Cristina Villarino E.E.

El cantante llega a A Coruña con "La Insurrección Tour", una gira que marca una nueva etapa en su carrera tras el éxito de "La Jauría", uno de los discos más destacados del pop español reciente.

Con varios premios en su trayectoria reciente, Dani Fernández se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de su generación. El concierto tendrá lugar el sábado 2 de mayo a las 21:00 horas.

Iván Ferreiro

Iván Ferreiro con una camiseta de la marca Vazva Vazva

El artista gallego celebra sus 35 años de trayectoria con la gira "Hoy x Ayer", un recorrido por sus grandes éxitos desde su etapa al frente de Los Piratas hasta su carrera en solitario.

Será una cita muy especial para el público local, con un repertorio que incluye algunas de las canciones más reconocidas del indie español. Actuará el 9 de mayo de 2026 a las 22:00 horas.

Dani Martín

Dani Martín durante un acto. EFE

Uno de los platos fuertes de la temporada. Dani Martín llegará al Coliseum con la gira "25 p*tos años", donde repasa sus grandes éxitos, tanto de su etapa en El Canto del Loco como en solitario, además de nuevos temas.

La expectación ha sido máxima: tras agotar entradas para la primera fecha, el artista añadió un segundo concierto, que también ha colgado el cartel de completo. Estará en el Coliseum el viernes 15 de mayo y el sábado 16 de mayo, ambos conciertos a las 21:00 horas.

Bad Gyal

La cantante Bad Gyal vuelve a actuar en A Coruña dos años después bad-gyal

La artista catalana regresa a A Coruña con un nuevo espectáculo en el que presentará su último trabajo, dos años después de su debut con "La Joia".

Con su característico estilo que mezcla reggaeton, dancehall y trap, Bad Gyal promete convertir el Coliseum en una gran pista de baile. Actuará el 23 de mayo a las 21:00 horas.

Megadeth

Megadeth trae al Coliseum de A Coruña su gira de despedida

La legendaria banda de thrash metal encabezada por Dave Mustaine llegará a A Coruña dentro de su gira de despedida, tras más de cuatro décadas sobre los escenarios.

El concierto forma parte de un tour muy exclusivo que solo pasará por tres ciudades en España, lo que convierte esta cita en una oportunidad única para los fans del género. El concierto será el 27 de mayo