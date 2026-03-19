La música tradicional gallega y asturiana sonará en A Coruña este sábado con bailes, comida y talleres

A Coruña celebrará este sábado el Alcuentru Trad-Urbán 2026 con música gallega y asturiana en Monte Alto y en el IES Eusebio da Guarda. El evento contará con aulas, charlas, comida y sobre todo música que pone en valor la tradición de Galicia y de Asturias.

La iniciativa está impulsada por Son d'aquí y el Concello de A Coruña. El concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, destaca al respecto que este tipo de acciones "está tendo boa resposta tanto a nivel de público como de cohesión do tecido asociativo da cidade".

Esta es la primera vez que el Alcuentru se celebra en A Coruña, después de pasar en pasadas ediciones por Lugo y Llanes. En esta ocasión, la agrupación Son d'aquí organizará algunas de las aulas y ejercerá de anfitriona en la Espicha, una comida que se celebrará durante la jornada.

La primera vez que se hace en A Coruña

La celebración arrancará a las 10:30 horas, con los primeros talleres de baile y pandereta a las 11:00 y a las 12:30 horas en el Eusebio da Guarda. La comida será a las 14:00 horas en la sede de Son d'aquí, en la calle Santo Tomás 40.

Los talleres gallegos estarán impartidos por Xabier Espasadín y Tito Iglesias, maestros de las Escolas de Son d'aquí. Iglesias partirá del repertorio de Limiñoa para las clases de pandereta y Espasadín se encargará de las de baile. En la parte asturiana estarán como profesores Rosa Cuervo y Xesús Torga en baile y Raquel Vega Roza en pandereta asturiana, con repertorio de Xota Tormaleo, Xota Modreiros,

Palmeira, Jota Caldueño (H.ota Gallegada).

Ya por la tarde, desde las 17:30 horas tendrá lugar una charla centrada en el Entroido en el centro cívico de Monte Alto. Finalmente, las cantareiras de Son d'aquí y Soi Panderetera de Gijón actuarán con una foliada como fin de fiesta. En estos momentos no se aceptan más inscripciones en el formulario habilitado.