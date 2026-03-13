La Orquesta Sinfónica de Galicia ofrecerá en A Coruña su primer musical junto a Volana Producciones

El musical 'Lúa Musical', una historia de música, raíces y valentía, llegará al Palacio de la Ópera con una función abierta al público el 27 de marzo, para la que ya están disponibles las entradas.

Se trata del primer musical de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG), una coproducción con Volana Producciones, concebida como una obra escénica original creada desde Galicia y con música sinfónica interpretada en directo. El proyecto reúne a más de medio centenar de artistas sobre el escenario, mientras la Orquesta Sinfónica de Galicia actúa en directo desde el foso, integrando música, teatro y danza en un formato pensado para emocionar y conectar con públicos diversos.

'Lúa Musical' está protagonizado por un elenco de jóvenes bailarines, seleccionados tras un proceso abierto al que se presentaron un centenar de profesionales llegados de distintos puntos de España. El equipo artístico cuenta con nombres de amplia trayectoria: la idea, dirección musical y composición son de Fernando Briones; la dirección escénica y coreografías corresponden a Teresa Garzón, artista multidisciplinar; el libreto es de la dramaturga Eva Mir Piqueras, Premio de Teatro Calderón de la Barca; y el diseño de escenografía es de Isi Ponce, con experiencia en proyectos para el Teatro Real.

Además de la función del día 27, la producción tendrá una destacada dimensión educativa: 15.000 menores podrán disfrutar de dos funciones diarias matinales entre el 23 y el 27 de marzo dentro del Programa de conciertos didácticos de la OSG, reforzando el compromiso de la orquesta con la formación de nuevos públicos.

El musical incorpora también una vertiente solidaria gracias a la colaboración con la Fundación Juan Soñador, para la que se ha habilitado una "fila 0" con el objetivo de canalizar donaciones a favor de la asociación a través de la web oficial del espectáculo. Las entradas para el 27 de marzo están a la venta a través de Ataquilla.

La alcaldesa, Inés Rey, puso en valor el trabajo que está realizando la OSG para la difusión de la cultura musical en la ciudad, un trabajo realizado además con la vocación de llegar a todos los públicos.