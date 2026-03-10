La Sala Pelícano cumple 10 años y lo celebra con todos sus clientes con diez eventos únicos en 2026

Contenido patrocinado

Si eres de A Coruña, seguro que has pasado más de una vez por Pelícano. Desde que abrió sus puertas en marzo de 2016, esta sala se ha convertido en un lugar de referencia para disfrutar de la música en vivo y buenas fiestas. Diez años después, es una de las salas más destacadas de Europa y un referente a nivel mundial.

A lo largo de esta década, la sala ha acogido todo tipo de eventos: desde fiestas techno y celebraciones temáticas hasta conciertos de diferentes estilos musicales, siempre con artistas nacionales e internacionales. Ha sido el escenario de muchos de los mejores momentos de los coruñeses, y también de aquellos que la visitan por su buena fama.

Ahora, para conmemorar su décimo aniversario, Pelícano quiere hacerlo con quienes le han acompañado durante todo este tiempo: sus clientes. Por eso, prepara diez eventos especiales a lo largo del año que volverán a demostrar por qué el Pelícano es el epicentro de la fiesta en A Coruña, y en Galicia.

10 años de la Sala Pelícano

El Pelícano, en A Coruña Cedida

No son pocos los que recuerdan las colas interminables que se formaban a la entrada de Pelícano cuando abrió sus puertas. Cinco minutos podían marcar la diferencia entre una espera corta o de más de media hora. Pero no importaba, porque todos sabíamos que al entrar nos esperaba una sala enorme, con un espectáculo de luces impresionante, y que dentro te ibas a encontrar a toda Coruña.

Poco a poco, Pelícano se consolidó como el punto de referencia de la fiesta en la ciudad y, con el tiempo, de todo el mundo. No era solo una discoteca para salir de noche; también era la sala perfecta para disfrutar de conciertos en directo de tus artistas favoritos, tanto nacionales como internacionales, y de diferentes estilos musicales.

A lo largo de esta década, por Pelícano pasaron artistas que hoy en día es difícil, e incluso imposible, conseguir una entrada. En el género urbano, estrellas puertorriqueñas como Bad Bunny -que visitó la sala en 2017- y Eladio Carrión, o artistas como Duki, Bizarrap o María Becerra desde Argentina dejaron su huella. También artistas nacionales, con nombres como Bad Gyal, Delaossa, Hard GZ o Juan Magán, entre otros, también formaron parte de su cartel. Pelícano supo reconocer el éxito de estos artistas antes que nadie.

En cuanto a la música electrónica, no hay duda de que Pelícano es un verdadero espectáculo para disfrutar de los mejores DJs del mundo. Su equipación técnica permite sentir que estás dentro de una nave, con luces y sonido que impresionan desde el primer minuto. Por su mesa de mezclas han pasado grandes DJs de prestigio como Vendex, 999999999, I Hate Models, Fatima Hajji, Paco Osuna, Amelie Lens o Marco Carola, entre otros grandes del techno.

Los conciertos en directo son otros de los grandes atractivos que ofrece Pelícano. Por su escenario hemos podido disfrutar de artistas y grupos destacados. Allí actuó Leiva, La Oreja de Van Gogh, La MODA, Sebastián Yatra, M-Clan, Taburete, Iván Ferreiro, Xoel López, Crystal Fighters... y un sinfín de grupos y artistas que trajeron su música en vivo a la ciudad.

10 años después, Pelícano sigue siendo el lugar de referencia para la música en A Coruña. Diez años de conciertos en directo, remembers, DJs, y diferentes eventos que han dado lugar a fiestas inolvidables y que han convertido a la sala en un imprescindible para todos los que le gusta vivir una buena fiesta.

Aniversario Universitario, el primero de los diez eventos

Para celebrar estos diez años de vida, la organización ha decidido celebrarlo con diez eventos especiales a lo largo del año. El primero de ellos tendrá lugar este jueves 12 de marzo y está pensado para el público universitario: Aniversario Universitario.

La noche viene cargada de sorpresas y con las actuaciones de los artistas Alex Martini, Krumel, Unaiii y Tuxiro. La entrada anticipada ya está disponible por el precio de 10 euros e incluye consumición.

Alex Martini es uno de los DJs más reconocidos de la escena electrónica española, conocido por su estilo energético y sus remixes virales. Ha actuado en festivales y clubes de todo el país, así como en destinos de ocio como Ibiza. Krumel es uno de los djs más destacables del momento, preparado para hacer vibrar la pista con su estilo fresco y potente.

El coruñés Tuxiro llegará con sus mezclas únicas para ponerlo todo patas arriba, mientras que Unaii dará lo mejor de sí en cabina, asegurando una noche llena de buen rollo y buena música.

Siguiente evento del Aniversario

Tras la celebración de la primera fiesta especial para conmemorar los primeros diez años de Pelícano, el siguiente turno será para el Aniversario Latino. En esta ocasión, la sala contará con dos destacadas figuras puertorriqueñas del reguetón: Justin Quiles y Lenny Tavarez. La cita será el sábado 14 de marzo y las entradas ya están a la venta.

Justin Quiles llegará con algunos de sus temas más icónicos para poner a bailar a todo Pelícano, como Qué más pues, Ponte pa' mí o Colorín Colorado, entre otros. Por su parte, Lenny Tavarez sorprenderá con algunos de sus éxitos más recientes, como Juicy o Thank you BB, además de otros temas ya emblemáticos de su carrera, como No sé nada o Toda.

Si no quieres perderte ninguno de los eventos que organiza Pelícano, lo mejor es estar siempre al tanto de su programación. Te recomendamos seguirlos en su Instagram @salapelicano y visitar su página web con regularidad, para no perderte ninguna de las fiestas, conciertos o eventos especiales que organizan y disfrutar de la sala que es un referente mundial.