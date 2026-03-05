Valeria Castro actuará en A Coruña el 27 de agosto

Valeria Castro actuará en el parque de Santa Margarita este verano. La artista canaria ofrecerá un concierto en A Coruña el 27 de agosto en el marco de un nuevo ciclo de conciertos que ya ha confirmado la presencia de Judeline.

La cantante se ha consolidado como una "realidad incontestable" en la música en español. Tras completar una gira de 82 conciertos con entradas agotadas en teatros de más de diez países con su álbum debut, la artista presenta ahora el cuerpo después de todo, su segundo trabajo discográfico.



Producido por el ocho veces ganador del Latin Grammy Carles Campi Campón, este nuevo álbum supone un ejercicio de maduración artística y personal. Grabado entre México y España, el disco muestra a una Valeria más fuerte y consciente, "que afronta sus miedos con valentía a través de canciones que funcionan como un puzzle emocional capaz de conectar con los sentimientos más profundos del oyente".

Este nuevo capítulo artístico llevará a la cantante de La Palma a recorrer al menos 17 países en una gira internacional que incluye hitos como su concierto en el Movistar Arena de Madrid, celebrado el pasado 9 de enero, o próximas actuaciones en grandes recintos como el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Gran Canaria Arena o el Pabellón Santiago Martín de Tenerife.

Valeria Castro ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Ondas al Fenómeno Musical del Año 2025, tres nominaciones consecutivas a los Latin Grammy, dos nominaciones a los Premios Goya y galardones como Mejor Álbum de Raíz o Artista Revelación en los Premios MIN.

La artista, además, ha colaborado con artistas de referencia como Julieta Venegas, Alejandro Sanz, Natalia Lafourcade, Vetusta Morla, Silvana Estrada, Love of Lesbian o Sílvia Pérez Cruz, consolidándose como una de las voces más singulares de su generación.



Las entradas para el concierto que Valeria Castro ofrecerá el 27 de agosto en el parque de Santa Margarita saldrán a la venta el próximo lunes, 9 de marzo, a partir de las 11:00 horas. Los tickets se podrán adquirir en las plataformas Ataquilla.com y Ticketmaster.