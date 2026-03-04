Shinova actuará en A Coruña el 14 de noviembre de 2026

Shinova actuará el próximo 14 de noviembre en el Palacio de la Ópera de A Coruña. La banda vizcaína visitará la ciudad herculina para ofrecer uno de los conciertos más especiales de su carrera reciente.

Y es que este 2026, Shinova estrenará en directo su nuevo EP, La Tormenta Perfecta, en un formato expandido con sección de cuerdas en directo. Un espectáculo concebido como una experiencia única, donde la fuerza de su repertorio se fusionará con un diseño sonoro y visual especialmente creado para esta nueva etapa artística.

Consolidada como una de las bandas más sólidas y emocionantes del panorama estatal, Shinova ha construido a lo largo de los años una trayectoria ascendente gracias a un directo poderoso y a un cancionero que combina épica, sensibilidad y honestidad.

Con unas letras cargadas de emoción y búsqueda personal y su capacidad para conectar con el público, la banda ha llenado grandes recintos y se ha convertido en una habitual de los principales festivales del país.

"El concierto en A Coruña será una oportunidad única para vivir esta nueva dimensión sonora de la banda en un espacio emblemático como el Palacio de la Ópera, en un formato especialmente cuidado que promete intensificar la experiencia emocional de sus canciones", señalan desde la promotora.

Las entradas estarán a la venta el 6 de marzo a las 10:00 horas a través de artmusicagency.es y ataquilla.com.