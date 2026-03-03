Imagen de Manuel Turizo en un concierto en México en 2023.

Imagen de Manuel Turizo en un concierto en México en 2023. Shutterstock

Música

Manuel Turizo actuará en el Morriña Fest 2026 de A Coruña

El cantante se suma a otros artistas ya confirmados como Juanes o Myke Towers. El evento se celebrará en el puerto los días 24 y 25 de julio

Publicada

Morriña Fest 2026 suma un nuevo nombre de primer nivel a su cartel: Manuel Turizo. El reconocido cantante colombiano actuará en la próxima edición del festival, que se celebra los días 24 y 25 de julio. Esta será su única actuación en Galicia este año.

Myke Towers durante un concierto. EP

Manuel Turizo se ha consolidado como una de las grandes figuras de la música latina actual: atesora millones de oyentes en todo el mundo y es autor de grandes éxitos internacionales. Su presencia refuerza la apuesta de Morriña Fest por una programación diversa, actual y de alcance global.

El artista compartirá escenario con otros grandes nombres ya confirmados para esta edición, configurando un cartel de alto nivel que sitúa a Morriña Fest como una de las grandes citas musicales del año.

Y es que el festival contará, entre otros, con las actuaciones de Myke Towers, Juanes, Hard GZ y Belén Aguilera. En los próximos días se darán a conocer más detalles sobre el festival, así como nuevas incorporaciones al cartel.

Morriña Fest 2026 promete una edición inolvidable, reuniendo a algunos de los artistas más destacados del panorama musical internacional en un entorno único.

Las entradas, ya a la venta

Las entradas para el Morriña Fest 2026 ya están a la venta a través de la web del festival: www.morrinafestival.com

Morriña Festival es un evento que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de los Concertos Do Xacobeo. A su vez, como viene pasando desde 2022, el festival cuenta con el apoyo fundamental de Concello da Coruña.