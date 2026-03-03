Manuel Turizo actuará en el Morriña Fest 2026 de A Coruña

Morriña Fest 2026 suma un nuevo nombre de primer nivel a su cartel: Manuel Turizo. El reconocido cantante colombiano actuará en la próxima edición del festival, que se celebra los días 24 y 25 de julio. Esta será su única actuación en Galicia este año.

Manuel Turizo se ha consolidado como una de las grandes figuras de la música latina actual: atesora millones de oyentes en todo el mundo y es autor de grandes éxitos internacionales. Su presencia refuerza la apuesta de Morriña Fest por una programación diversa, actual y de alcance global.

El artista compartirá escenario con otros grandes nombres ya confirmados para esta edición, configurando un cartel de alto nivel que sitúa a Morriña Fest como una de las grandes citas musicales del año.

Y es que el festival contará, entre otros, con las actuaciones de Myke Towers, Juanes, Hard GZ y Belén Aguilera. En los próximos días se darán a conocer más detalles sobre el festival, así como nuevas incorporaciones al cartel.

Manuel Turizo, nueva incorporación al Morriña Fest 2026.

Morriña Fest 2026 promete una edición inolvidable, reuniendo a algunos de los artistas más destacados del panorama musical internacional en un entorno único.

Las entradas, ya a la venta

Las entradas para el Morriña Fest 2026 ya están a la venta a través de la web del festival: www.morrinafestival.com

Morriña Festival es un evento que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de los Concertos Do Xacobeo. A su vez, como viene pasando desde 2022, el festival cuenta con el apoyo fundamental de Concello da Coruña.