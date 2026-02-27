Bryan Adams actuará en el Coliseum de A Coruña el próximo 16 de noviembre

A Coruña sigue sumando grandes citas musicales en 2026. El cantante canadiense Bryan Adams actuará en el Coliseum el próximo 16 de noviembre dentro de su gira internacional "Roll With The Punches 2026", con la que regresa a España tras el éxito de sus conciertos celebrados en 2025.

Después de su última gira mundial, que cosechó una gran acogida en escenarios de todo el mundo, Galicia -y en concreto A Coruña- será una de las paradas elegidas por la estrella del rock, que cuenta con una amplia legión de seguidores en la ciudad.

Bryan Adams acumula más de cuatro décadas de trayectoria musical y numerosos éxitos que han alcanzado el número uno en más de 40 países. Considerado uno de los cantantes y compositores más destacados del rock internacional, es conocido por sus directos enérgicos y emotivos, en los que repasa algunos de los temas más icónicos de su carrera. A lo largo de los años ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos un premio Grammy, varios American Music Awards y tres nominaciones a los Óscar, además de cinco nominaciones a los Globos de Oro. También fue nombrado Compañero de la Orden de Canadá.

Las entradas para el concierto saldrán a la venta el próximo 6 de marzo a las 10:00 horas tanto en la taquilla de la plaza de Ourense como a través de internet en los portales Ataquilla.com y Baila.fm. La actuación de Adams se suma a la amplia programación musical prevista en la ciudad para este año, que incluye artistas como Viva Suecia, Dani Martín, Carolina Durante, Bad Gyal o Aitana, entre otros.

Por otra parte, la cantante Judeline también ha anunciado su actuación en A Coruña. La artista gaditana ofrecerá un concierto el próximo 26 de agosto en el parque de Santa Margarita, cuyas entradas se pondrán a la venta el 3 de marzo. Natural de Caños de Meca (Cádiz), Judeline se ha consolidado como una de las propuestas más innovadoras del pop contemporáneo, combinando sonidos electrónicos con elementos de la tradición musical española.

"El notable crecimiento de la oferta musical en A Coruña es fruto del esfuerzo del gobierno de Inés Rey por convertir la ciudad en un referente de la escena cultural nacional. Los grandes artistas quieren tocar aquí porque saben que el público es melómano y apasionado", subrayó el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.