Artistas emergentes gallegos se suman al cartel del Atlantic Pride 2026 en A Coruña

arde, Jonydasvie, Montedapena, raze y Terrae Dj’s se suman al cartel de 'Orgullo do Norte' coruñés para llenar el festival de diversos estilos musicales

El talento gallego emergente se subirá un año más al escenario del Atlantic Pride coruñés. Este verano, el 'Orgullo do Norte' contará con la 'buena vibra' de bandas y artistas como arde, Jonydasvie, Montedapena, raze y Terrae Dj’s durante la celebración de su séptima edición, que tendrá lugar del 5 al 12 de julio.

La nueva edición del festival reunirá power pop, pop-punk, pop urbano, World Music, electrónica, músicas de baile y sonidos de raíz en sus escenarios. No faltarán a la cita formatos híbridos, performance, danza e impactantes proyecciones audiovisuales. Así, este nuevo talento gallego se suma a los nombres previamente confirmados en el Atlantic Pride 2026: Miriam Rodríguez, Whigfield y Choriza May. Asimismo, desde la organización señalan que, muy pronto, avanzarán nuevas confirmaciones.

Sobre los artistas

arde son cinco amigas que hacen power pop, mezclando guitarras afiladas, bajos potentes y letras que queman. En sus canciones les gusta hacer reflexión social y contar historias sobre la identidad y el mundo que las rodea.

Jonydasvie, es el nombre artístico de Jonathan Dasilva Vieira, un cantante y compositor gallego nacido en Lourenzá. Desde pequeño mostró una fuerte pasión por la música, participando en concursos y en programas de la TVG como Luar y Bamboleo, donde comenzó a definir su estilo.

Montedapena es el proyecto artístico más personal de Héctor Rodríguez. Una propuesta musical capaz de reflejar el sentir de toda una generación y con la que el público conecta y se identifica desde la primera estrofa.

raze es una artista multidisciplinar queer y viguesa, que logra un equilibrio armónico entre la espontaneidad y la esencia más cruda, en este momento de transición musical. Su propuesta destaca por la profundidad lírica y la riqueza sintética, y por la promesa de un arte de largo recorrido: una obra circular y compacta, representada por una cebolla de cristal. La primera lectura permite ver el interior, pero solo quien se atreve a pelar capa a capa podrá admirar su nitidez y complejidad.

Terrae Dj’s nace fruto de las inquietudes de un experimentado productor y un DJ internacional que prefieren mantenerse en el anonimato detrás de sus emblemáticas máscaras. El tándem cuenta con una larga trayectoria en estilos de música de baile y en la denominada World Music.

A Coruña cuna de un festival pionero

Un año más, en el programa del 'Orgullo do Norte' tendrán cabida grandes figuras pop de hoy y de siempre, coloridas actuaciones de drags, sesiones de dj’s de referencia de la escena gallega y estatal y la celebración de un Certamen Literario de Literatura LGTBIQ+.

El Atlantic Pride es un festival pionero, gratuito e inclusivo nacido en la ciudad de A Coruña en el año 2019, destinado a reivindicar la libertad afectiva, sexual y de identidad desde una perspectiva lúdica e inclusiva, con propuestas musicales para todos los públicos. La cita está impulsada por la Asociación Orgullo Coruña (ORCO) y cuenta con el patrocinio institucional del Concello da Coruña, además del apoyo de la Deputación da Coruña y el patrocinio privado de Estrella Galicia, Coruña The Style Outlets y Globalgrafic.

En su 6ª edición, celebrada el pasado mes de julio de 2025, el Atlantic Pride reunió a cerca de 45.000 personas. En 2026, el 'Orgullo do Norte' regresará a la ciudad herculina para celebrar su 7ª edición con los primeros nombres de su cartel ya anunciados: Miriam Rodríguez, Whigfield, Choriza May, arde, Jonydasvie, Montedapena, raze y Terrae Dj’s.