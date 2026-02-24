Artistas emergentes gallegos se suman al cartel del Atlantic Pride 2026 en A Coruña

El talento gallego emergente se subirá un año más al escenario del Atlantic Pride coruñés. Este verano, el 'Orgullo do Norte' contará con la 'buena vibra' de bandas y artistas como arde, Jonydasvie, Montedapena, raze y Terrae Dj’s durante la celebración de su séptima edición, que tendrá lugar del 5 al 12 de julio.

La nueva edición del festival reunirá power pop, pop-punk, pop urbano, World Music, electrónica, músicas de baile y sonidos de raíz en sus escenarios. No faltarán a la cita formatos híbridos, performance, danza e impactantes proyecciones audiovisuales. Así, este nuevo talento gallego se suma a los nombres previamente confirmados en el Atlantic Pride 2026: Miriam Rodríguez, Whigfield y Choriza May. Asimismo, desde la organización señalan que, muy pronto, avanzarán nuevas confirmaciones.

Sobre los artistas

arde son cinco amigas que hacen power pop, mezclando guitarras afiladas, bajos potentes y letras que queman. En sus canciones les gusta hacer reflexión social y contar historias sobre la identidad y el mundo que las rodea.

Jonydasvie, es el nombre artístico de Jonathan Dasilva Vieira, un cantante y compositor gallego nacido en Lourenzá. Desde pequeño mostró una fuerte pasión por la música, participando en concursos y en programas de la TVG como Luar y Bamboleo, donde comenzó a definir su estilo.

Montedapena es el proyecto artístico más personal de Héctor Rodríguez. Una propuesta musical capaz de reflejar el sentir de toda una generación y con la que el público conecta y se identifica desde la primera estrofa.

raze es una artista multidisciplinar queer y viguesa, que logra un equilibrio armónico entre la espontaneidad y la esencia más cruda, en este momento de transición musical. Su propuesta destaca por la profundidad lírica y la riqueza sintética, y por la promesa de un arte de largo recorrido: una obra circular y compacta, representada por una cebolla de cristal. La primera lectura permite ver el interior, pero solo quien se atreve a pelar capa a capa podrá admirar su nitidez y complejidad.

Terrae Dj’s nace fruto de las inquietudes de un experimentado productor y un DJ internacional que prefieren mantenerse en el anonimato detrás de sus emblemáticas máscaras. El tándem cuenta con una larga trayectoria en estilos de música de baile y en la denominada World Music.

A Coruña cuna de un festival pionero

Un año más, en el programa del 'Orgullo do Norte' tendrán cabida grandes figuras pop de hoy y de siempre, coloridas actuaciones de drags, sesiones de dj’s de referencia de la escena gallega y estatal y la celebración de un Certamen Literario de Literatura LGTBIQ+.

El Atlantic Pride es un festival pionero, gratuito e inclusivo nacido en la ciudad de A Coruña en el año 2019, destinado a reivindicar la libertad afectiva, sexual y de identidad desde una perspectiva lúdica e inclusiva, con propuestas musicales para todos los públicos. La cita está impulsada por la Asociación Orgullo Coruña (ORCO) y cuenta con el patrocinio institucional del Concello da Coruña, además del apoyo de la Deputación da Coruña y el patrocinio privado de Estrella Galicia, Coruña The Style Outlets y Globalgrafic.

En su 6ª edición, celebrada el pasado mes de julio de 2025, el Atlantic Pride reunió a cerca de 45.000 personas. En 2026, el 'Orgullo do Norte' regresará a la ciudad herculina para celebrar su 7ª edición con los primeros nombres de su cartel ya anunciados: Miriam Rodríguez, Whigfield, Choriza May, arde, Jonydasvie, Montedapena, raze y Terrae Dj’s.