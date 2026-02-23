La portuguesa Luísa Sobral actuará en abril en el Teatro Jofre de Ferrol

La programación cultural del Ayuntamiento de Ferrol incorpora una nueva cita musical con la actuación de Luísa Sobral, que se subirá al escenario del Teatro Jofre el próximo 25 de abril.

La artista portuguesa, una de las voces más reconocidas de la música de autor en su país, llegará a la ciudad con un concierto para el que el consistorio destina 15.730 euros, IVA incluido.

Sobral debutó en 2011 con el álbum The Cherry On My Cake, que alcanzó el tercer puesto en las listas de ventas en Portugal en su primera semana.

Dos años después, There’s a Flower in My Bedroom se situó en la segunda posición, consolidando una trayectoria marcada por la sensibilidad compositiva y el cuidado de los arreglos.

En 2017 firmó uno de los mayores hitos de su carrera al componer Amar pelos Dois, tema con el que su hermano, Salvador Sobral, ganó el Festival de Eurovisión representando a Portugal. Un éxito que dio proyección internacional a su nombre como autora.

Desde entonces ha publicado nuevos trabajos, entre ellos DanSando (2022), ampliando un repertorio que combina jazz, pop y canción de autor.

Más allá de Portugal, la artista ha desarrollado una amplia trayectoria internacional con giras en países como España, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, Brasil o Australia, entre otros.

La cita del 25 de abril en el Teatro Jofre permitirá al público ferrolano disfrutar en directo de una de las compositoras más influyentes de la escena lusa contemporánea, en un concierto que se suma a la agenda cultural de primavera en la ciudad.