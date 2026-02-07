El Réquiem de Mozart, un viaje “hacia el paraíso” en A Coruña

El Palacio de la Ópera de A Coruña acogerá el 22 de febrero este espectáculo, con interpretación a cargo de Barucco y del Barucco Vokalensemble, y bajo la dirección de Heinz Ferlesch, uno de los grandes nombres de la escena coral europea

El Palacio de la Ópera de A Coruña acogerá el 22 de febrero el espectáculo Réquiem de Mozart – Hacia el paraíso, un programa del conjunto vocal y orquestal Barucco de Viena que propone un recorrido musical desde el recogimiento hasta la trascendencia.Las entradas están disponibles en la web de Ataquillla.

La interpretación correrá a cargo de Barucco y del Barucco Vokalensemble, bajo la dirección de Heinz Ferlesch, uno de los grandes nombres de la escena coral europea. Ferlesch es director musical del proyecto “To Paradise” y lleva más de tres décadas al frente de la prestigiosa Wiener Singakademie, reconocida internacionalmente por su excelencia y profundidad artística.

“To Paradise es un programa inspirado en la idea de que nuestra vida dibuja un arco, al final del cual aparece el texto del Réquiem”, explica el maestro austríaco. “Por eso, el Réquiem de Mozart forma parte esencial de este recorrido musical”.

El itinerario del concierto se abre con el canto gregoriano Da pacem Domine y su versión contemporánea de Arvo Pärt, seguidos de obras luminosas de Mozart como la cantata para soprano Exsultate, jubilate y el Ave verum corpus, piezas que celebran la vida antes de adentrarse en la reflexión espiritual.

Tras el intermedio, el programa rinde homenaje a Johann Sebastian Bach con el coral Komm, süßer Tod, antes de alcanzar el corazón del espectáculo: el Réquiem en re menor, KV 626, una de las composiciones más conmovedoras de la música sacra.

“Me encantaría poder darles la bienvenida en uno de los conciertos en Toledo, Madrid o A Coruña. Les envío una cordial invitación”, concluye Ferlesch, que invita al público coruñés a descubrir este viaje musical entre la vida y el más allá.

El espectáculo, para que el que ya están disponibles las entradas, será el 22 de febrero, a partir de las 19:30 horas.