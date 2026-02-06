El grupo gallego Mar de Fondo presenta su nuevo single 'Bailando con las ratas'

A punto de cumplir su décimo aniversario, Mar de Fondo ha lanzado su nuevo single, Bailando con las ratas, que supone un adelanto de su último trabajo, el álbum Lo llamaban rock and roll que se podrá escuchar a partir del próximo mes de abril.

El grupo gallego de rock regresa a la escena musical con un tema fiel a su estilo de rock "directo, honesto y con una profunda carga emocional".

La canción, según la propia banda, trata de "las cargas que arrastramos a lo largo de la vida. De las creencias que nos construyen y, en muchos casos, nos condicionan. De los cadáveres invisibles que llevamos en los bolsillos en forma de cargas emocionales, personales, familiares y vitales. Todo aquello que pesa, que permanece y que influye en lo que somos y en el camino que decidimos recorrer".

"Es una canción sobre convivir con ese peso, sobre aprender a moverse entre sombras sin dejar de avanzar", añaden.

Para el grupo liderado por Jesús Suárez el rock and roll es tanto una forma de "penitencia" como de "salvación". "Aunque intentemos huir de él, el rock’n’roll siempre acaba encontrándonos", reconocen.

Como desvelaron hace unos meses, el grupo publicará un nuevo adelanto antes del lanzamiento del disco. Esta segunda canción, todavía por conocer, será una colaboración con dos de los músicos gallegos con mayor proyección internacional, Abraham Cupeiro y José Cancela.

Su último trabajo ha sido grabado en los Estudios Tercera Planta, en Ares, bajo la producción de Manuel Ramil.