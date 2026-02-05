La Xunta y Luar na Lubre colaborarán para acercar su música a la comunidad gallega en el exterior

La Xunta colaborará con Luar na Lubre en la gira de su 40 aniversario para acercar la música del grupo a la comunidad gallega de Argentina, Uruguay y Chile. El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha participado en Santiago de Compostela en la presentación de la agenda de actuaciones prevista para el mes de marzo, en la que se ha desvelado esta colaboración.

El conselleiro, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha puesto en valor la trayectoria de la formación y ha indicado que la gira supone una oportunidad "relevante" para fortalecer los lazos con la diáspora, contar con nuevos públicos y consolidar la imagen de Galicia como una tierra referente.

En este marco, la Xunta promoverá que las actuaciones del conjunto lleguen a las comunidades gallegas residentes en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Montevideo y Santiago de Chile, ciudades en las que están previstos un total de seis conciertos.