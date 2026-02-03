Whigfield y Choriza May se suman al cartel del Atlantic Pride 2026 en A Coruña

El Atlantic Pride 2026 continúa desvelando su programación y confirma dos nuevos nombres de peso para su séptima edición: Whigfield, icono internacional del pop-dance de los años 90, y Choriza May, una de las artistas drag más celebradas del panorama internacional actual.

El festival regresará a A Coruña del 5 al 12 de julio, tras consolidarse en 2025 como uno de los Orgullos de referencia de la Península, con cerca de 45.000 asistentes.

La cantante danesa Whigfield, responsable del himno generacional Saturday Night, actuará el jueves 9 de julio en los Jardines de Méndez Núñez, mientras que el sábado 11 de julio será el turno de Choriza May, que llevará al mismo escenario su espectáculo cargado de humor, descaro y celebración de la diversidad.

Ambas actuaciones se suman a un cartel en el que ya está confirmada Miriam Rodríguez.

Con millones de discos vendidos y varios números uno internacionales, Whigfield es una de las figuras más influyentes del pop-dance europeo.

Su carrera, que se extiende durante más de dos décadas, combina éxitos históricos, producción musical y una intensa gira internacional, que ahora la trae de nuevo a Galicia para hacer bailar al público del Atlantic Pride.

Por su parte, Choriza May, alter ego drag del valenciano Adrián Martín, alcanzó proyección mundial tras su paso por RuPaul’s Drag Race UK y UK vs The World. Su propuesta mezcla estética pop, crítica social y reivindicación de la identidad queer, en un espectáculo irreverente que la ha convertido en una de las artistas más demandadas de la escena drag contemporánea.

El Atlantic Pride, conocido como el Orgullo del Norte, es un festival pionero, gratuito e inclusivo, nacido en A Coruña en 2019 con el objetivo de reivindicar la libertad afectiva, sexual y de identidad desde una perspectiva lúdica y abierta a todos los públicos. La cita está impulsada por la Asociación Orgullo Coruña (ORCO) y cuenta con el patrocinio institucional del Ayuntamiento de A Coruña, además del apoyo de la Deputación da Coruña y el patrocinio privado de Estrella Galicia, Coruña The Style Outlets y Globalgrafic.

Además de los conciertos, el festival volverá a ofrecer actuaciones drag, sesiones de DJ’s de referencia y el Certamen Literario de Literatura LGTBIQ+.