El FIV 2026 de Vilalba (Lugo) desvela su cartel por días

El FIV de Vilalba va calentando motores para su XIX edición, que se celebrará los días 24 y 25 de abril. Por el escenario pasarán grandes nombres de la música independiente actual como Carlos Ares, Alcalá Norte o La M.O.D.A, que encabezan el cartel de esta nueva edición.

La venta de entradas ya está activa en la web oficial del festival con precios desde 30 euros. Las reservas para la acampada arrancarán el 15 de febrero.

La música empezará a sonar el viernes 24 de abril, con los conciertos de Carlos Ares, Alcalá Norte, Celia Becks, Futuro Alcalde y Rapariga DJ, todo ello en un combinado de pop alternativo. El concierto de Futuro Alcalde forma parte de la iniciativa Vibra Mahou en colaboración con la Fundación Paideia Galiza para la promoción del talento musical.

Ya el sábado será el turno de La M.O.D.A, Ángel Stanich, además de Repion, Puño Dragón y Grande Osso. Durante el día, habrá una programación abierta con los conciertos de la Banda de Música de Vilalba y el FIV Stars - Karaoke con Esteban y dj set de Grande Osso, todo ello en la Praza do Concello.

Estas actuaciones gratuitas son una de las principales novedades de esta edición, que se completa con una sesión vermú y actividades para todos los públicos. La Praza do Concello acogerá unos conciertos en su escenario que, según indica la organización en un comunicado, refuerzan la conexión del festival con la villa. El evento también contará con un espacio gastronómico.