Carlos Núñez llenará por partida doble el Teatro Colón de A Coruña con "A Irmandade das Estrelas"

El músico Carlos Núñez llenará por partida doble el Teatro Colón de A Coruña este viernes 26 de diciembre para celebrar los 30 años de A Irmandade das Estrelas, uno de los discos más importantes de su trayectoria.

El artista presentó hoy su doble actuación en un acto celebrado en el propio recinto cultural, acompañado por el concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Gonzalo Castro.

Las entradas de la primera sesión ya están agotadas debido a la gran acogida del público coruñés, por lo que se ha habilitado un segundo pase a las 22:00 horas.

Durante la presentación, Núñez anunció que la asociación cultural Xiradela volverá a subirse al escenario del Teatro Colón, tres décadas después de haber participado en la grabación original del histórico álbum.

El músico explicó que esta gira está marcada por el concepto de "relevo generacional", con la presencia conjunta de cantareras históricas y nuevas integrantes que ni siquiera habían nacido en 1996, simbolizando la transmisión viva de la cultura gallega y su proyección de futuro.

La doble actuación de Carlos Núñez en A Coruña se enmarca dentro del ciclo Folk no Colón, cuyos conciertos supondrán el cierre de la segunda edición de esta iniciativa cultural.

El ciclo ha llevado al escenario coruñés a referentes de la música tradicional gallega y celta, con nombres como Xabier Díaz, Capercaillie o Milladoiro.