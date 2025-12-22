La música y el baile gallegos, declarados Bien de Interés Cultural

La música y el baile gallegos ya son Bien de Interés Cultural. Este lunes, el Consello da Xunta ha aprobado su declaración dentro de la categoría de patrimonio inmaterial. En los próximos días se publicará en el Diario Oficial de Galicia, otorgándole así la máxima protección a estos dos aspectos de la cultura e identidad gallegas.

En la rueda de prensa posterior, el conselleiro de Presidencia Diego Calvo, en sustitución del presidente Alfonso Rueda, informó de esta decisión.

El motivo que lleva a la Xunta a hacer la declaración es "poñer en valor un dos elementos máis importantes da identidade cultural galega: o noso folclore".

Con esta declaración son ya 794 Bienes de Interés Cultural que hay en Galicia. Para darle luz verde, se llevaron a cabo informes previos por parte del Museo do Pobo Galego y del Museo Etnolóxico de Ribadavia, así como aportaciones de comunidades y entidades implicadas.

En el expediente, los técnicos reconocen la huella en el pasado y presente de Galicia del baile y de la música gallega, su dimensión histórica y su importancia como espacio de intercambio, de aprendizaje, de sociabilidad o de diálogo. En sus declaraciones, Calvo valoró también "o gran labor que realizan as asociacións folclóricas" y de las representaciones escénicas como transmisores, estudiosos y custodios de saberes del patrimonio inmaterial y su documentación.

Sin ir más lejos, en las pasadas Letras Galegas se homenajeó a las cantareiras que, junto a las pandeireteiras, fueron reconocidas por el "gran protagonismo que teñen as mulleres no folclore galego" uniendo puentes entre pasado y presente y entre lo rural y lo urbano.

Igualmente, se reconoce la figura de la portadora, "aquela que posúe saberes, coñecementos, técnicas e métodos relacionadas co estudo, memoria, e vivencia do baile e da música tradicional galega".

Como Bien de Interés Cultural, se reconoce también el trabajo de transmisión y difusión de las asociaciones en las escuelas y en las agrupaciones con proyectos musicales o en las foliadas que se organizan por toda Galicia, subrayando el trabajo de las asociaciones folclóricas en la documentación y difusión de esta cultura.

Protección a la música y al baile

Con la distinción se recogen una medidas de salvaguarda para garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de esta herencia cultural y del legado patrimonial inmaterial de la música y el baile tradicional.

Estas se agrupan en tres grandes líneas: investigación; transmisión y enseñanza y sensibilización y protección, conservación, mantenimiento y revitalización.

Así, se propiciará que el sistema universitario gallego fomente la investigación científica y académica y las administraciones públicas tendrán facilidades para firmar convenios con fundaciones, asociaciones o patronatos privados para crear catálogos y digitalizar archivos. El objetivo es contar con un archivo audiovisual público en red, gratuito y de libre acceso.

Además, se solicitará la colaboración del profesorado gallego para la elaboración de materiales didácticos para la transmisión de conocimientos básicos de baile y música gallega. Dentro de la enseñanza no formal se solicitará la colaboración de las ANPAs y otros colectivos para actividades extraescolares.

A todo ello se suma la redacción de un estudio de actualización que evalúe el estado de este bien y el impacto que ha recibido por parte de procesos contemporáneos como estas medidas.