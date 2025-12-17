Miriam Rodríguez, primera confirmada del Atlantic Pride 2026 en A Coruña

El Atlantic Pride 2026 ha confirmado la primera artista de su séptima edición: Miriam Rodríguez. La cantante de Pontedeume visitará A Coruña en el marco del festival, que se celebrará del 5 al 12 de julio del próximo año.

La artista saltó a la fama por su paso por Operación Triunfo 2017 y, posteriormente, fue coach en La Voz y ganó la décima edición de Tu cara me suena. Un paso por programas televisivos que ha compaginado con una carrera musical en la que lleva sus raíces gallegas por bandera y que la traerá hasta A Coruña con un directo cargado de influencias del pop electrónico de los 80, en una constante reinvención en la que no pierde su esencia.

Tras lanzar los sencillos Debilidad, Déjame cuidarte y Línea Roja, la cantante gallega publicó su álbum Líneas rojas en febrero de 2024, que presentó en Línea roja tour, una gira que la llevó por las principales ciudades del país. En enero de 2025, logró el mayor éxito de su carrera al colgar el cartel de sold out en el Live Las Ventas de Madrid.

Miriam Rodríguez publicaba ese mismo mes un nuevo sencillo, Para volver, influenciada por el ritmo de los 80 de Bronski Beat y que supuso un nuevo hito en su trayectoria. Ahora, a punto de terminar el año, acaba de lanzar Valió la pena fallar, un disco en formato físico que recoge su mítico concierto en Las Ventas, con dos CD, un póster y un vídeo documental del directo.

Un cartel actual y diverso

"Desde o festival, seguimos a traballar nun cartel musical ecléctico, divertido, actual e diverso, coa vontade firme de que todas as persoas se sintan representadas e benvidas, para situar á cidade da Coruña como un referente da diversidade, a liberdade e a celebración, e apostando, de novo, polas sinais de identidade desta cita xa icónica da Coruña: visibilización, inclusión, cultura, talento e diversión", señalan fuentes de la Asociación ORCO, organizadora del festival.

El Atlantic Pride reunió en la edición de este 2025 a 45.000 personas en los conciertos celebrados en la ciudad, en la que se ha consolidado como un referente de los Orgullos a nivel nacional. El próximo año, el festival reunirá de nuevo a grandes figuras pop de hoy y de siempre, así como coloridas actuaciones de drags, DJ de referencia.

No faltará tampoco el Certame Literario de Literatura LGTBIQ+, que en 2026 afronta su quinta edición. Nacido en 2019, el Atlantic Pride está impulsado por ORCO y cuenta con el apoyo institucional del Concello da Coruña, la Deputación da Coruña, Estrella Galicia, Coruña The Style Outlets y Globalgrafic.