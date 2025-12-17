Guitarricadelafuente sorprende a los empleados de Inditex con una actuación en su sede de Arteixo

El cantante Guitarricadelafuente visitó en la mañana de este martes la sede de Inditex en Arteixo (A Coruña), donde ofreció una actuación inesperada ante un centenar de empleados del grupo textil.

El artista cantó frente a un enorme árbol de Navidad instalado en las instalaciones de la compañía, en un ambiente cercano y distendido que hizo levantarse a todos los trabajadores de sus asientos.

Todos ellos sacaron sus móviles para inmortlizar el momento. A tan solo unos metros de distancia estaba tocando uno de los artistas favoritos del momento.

La presencia de Guitarricadelafuente generó una gran expectación entre los empleados, que se fueron congregando para escuchar al cantante en directo.

La visita se enmarca en una jornada diferente en la sede central de Inditex, donde la música en vivo sirvió como punto de encuentro y celebración en estas fechas previas a la Navidad.