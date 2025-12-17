El Ciclo Momentos Alhambra regresa a A Coruña este 2026 con nuevos conciertos

El ciclo de conciertos Momentos Alhambra regresará en 2026 a diferentes salas de Galicia con una nueva programación que volverá a traer música en directo a A Coruña. Este miércoles, la organización ha dado a conocer un primer avance del cartel, que incluye varias fechas confirmadas en la provincia.

La programación arrancará elmartes 17 de marzo con el concierto de Cocco Lexa en la sala Malavida de A Coruña. El artista granadino, uno de los nombres emergentes de la escena urbana de fusión, define su estilo como "latino mediterráneo", combinando géneros como r&b, reggaeton, trap o salsa en una propuesta pensada para el directo.

En abril, el ciclo llegará a Boiro con Pancho Varona, que actuará el viernes 17 en A Pousada da Galiza Imaxinaria. El cantautor, con una amplia trayectoria como compositor y guitarrista junto a grandes nombres de la música española, ofrecerá un concierto en formato íntimo, centrado en la voz y la guitarra.

Al día siguiente, el sábado 18, Momentos Alhambra regresará a la sala Malavida de A Coruña con Gonzalo Hermida. El cantante presentará su propuesta pop, marcada por melodías emocionales, letras personales y una cuidada producción con influencias del folk y el rock.

Las entradas se pondrán a la venta en las próximas semanas a través de la página web oficial del ciclo. Además, la organización ha avanzado que seguirán anunciando nuevas fechas y artistas dentro de la programación, que podría contar con más paradas en A Coruña.