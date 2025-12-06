Sen Senra actúa el 12 de diciembre en A Coruña: "Es una suerte cerrar mi trilogía en el Coliseum"

El gallego Sen Senra, natural de San Miguel de Presqueiras (Forcarei, Pontevedra), ha sabido labrarse su camino en el mundo de la música, creando su propio mundo imaginario. El cantante actúa el próximo viernes, 12 de diciembre, en el Coliseum de A Coruña con PO2054AZ: La Última Misa, la gira final de su trilogía de álbumes. Este espectáculo pone fin a un ciclo creativo que ha narrado su particular viaje del héroe: origen, emigrante y retorno.

Con un concierto dividido en tres actos, pensados para cada uno de los discos que conforman este viaje, Sen Senra combinará baile, música y una puesta en escena completamente nueva que busca sumergir al público en la evolución del artista durante este proceso, siempre llevando sus raíces gallegas como bandera.

Llevas tres años embarcado en el proyecto de la trilogía PO2054AZ. ¿Cómo han sido para ti?

Un viaje emocional muy profundo, que me ha hecho aprender mucho, tanto a nivel profesional como músico como persona. Ha sido algo diferenciador para mí como artista: un viaje muy intenso y precioso. Me siento bendecido por ello.

¿Qué puede esperar el público de La última misa?

Es el show más grande que he preparado en mi carrera. Son cuatro fechas únicas en España (Sevilla, A Coruña, Valencia y Madrid) que cierran la trilogía del PO. Tengo muchas ganas de que llegue el día de A Coruña y de poder pegarnos el viaje con el público, forman una parte importante del ritual.

El próximo viernes, te subirás al escenario del Coliseum, uno de los estadios más grandes de Galicia para hacer conciertos. ¿Cómo te sientes?

Es una alegría. Se trata de la única fecha en mi tierra, y tener la suerte de poder cerrar la trilogía en un recinto grande como el Coliseum es perfecto. Permite desarrollar un show a la altura del viaje que significó para mí este proyecto. Tengo muchísimas ganas de que suceda.

No es la primera vez que actúas en la ciudad herculina...

He estado varias veces en A Coruña y actuar aquí es increíble. El público se viene arriba y se introduce por completo en el show; te hacen sentir que están todo el rato contigo ahí.

El nombre del álbum está basado en el número de la matrícula del coche de tu padre cuando eras niño.

Después de mi EP Corazón Cromado, mi cuerpo me pedía adentrarme en una etapa más profunda para mi música, en mirar hacia mis adentros. En este sentido, la referencia al coche de mi padre no podría ser más explícita: es volver a mis primeros recuerdos escuchando la música que ponían mis padres en el casete. Me lleva a esos pequeños viajes que hacíamos hacia el pueblo, a las idas y las vueltas de escapadas y a la música, a una cosa que me fascina: escucharla en movimiento.

El apoyo de tu familia juega un papel clave en tu carrera.

Son una pieza fundamental. Cuando empecé a tener esta curiosidad y adentrarme en aprender a hacer música, fue como saltar a un abismo y sin su apoyo me habría dado mucho más vértigo del que siempre tuve, porque sabía que tenía un sitio en donde caerme.

Para terminar, ¿cómo percibes el "buen" momento que están viviendo los artistas gallegos?

Creo que es un momento precioso. De repente se siente una sensación de comunidad, de libertad, de amor, de estar cada uno con los suyos, experimentando, probando y sin reglas. Están sucediendo cosas: que la gente está creando desde la tierra es una maravilla, y que siga regándose más toda esta semilla. Siempre hubo mucho talento en Galicia que se exportó para afuera, y es el momento de seguir defendiéndolo y mostrándolo al mundo.