Sílvia Pérez Cruz actuará en Santiago de Compostela el próximo 23 de mayo

Santiago de Compostela acogerá el próximo 23 de mayo de 2026 el concierto de la cantante Sílvia Pérez Cruz. La artista catalana presentará en el Auditorio de Galicia su nuevo universo musical, un viaje poético y sonoro que nace en 2023 y culminará en febrero de 2026 tras su paso por el mítico Olympia de París.

Oral-abisal es su nueva etapa creativa en la que Sílvia comparte canciones originales, sonidos familiares y nuevos horizontes, explorando formas renovadas y profundidades simbólicas.

Su imaginario, desbordado desde que supo que cantaría en el Olympia, continúa transformándose en un viaje emocional que conecta lo íntimo con lo universal, lo terrenal con lo onírico.

Acompañada por una formación excepcional, la artista desplegará un concierto en el que la palabra, el silencio, la cuerda y la voz se entrelazan como un río que se transforma y fluye.

De esta manera, en la guitarra y voz estará la propia Sílvia, acompañada por Carlos Montfort a los violines, percusión, trompeta y coros; por Marta Roma con el violonchelo, la trompeta y los coros; y por Bori Albero al contrabajo y a los coros.

Las entradas estarán a la venta el próximo martes 9 de diciembre a las 12:00 horas en artmusicagency.es y ataquilla.com.