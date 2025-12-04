De Ninghures despide 2025 con dos 'feiras' en A Fonsagrada y en A Coruña

De Ninghures se prepara para celebrar las dos últimas 'feiras' del año. La banda regresará al lugar donde nació el proyecto musical, la Foliada da Fonsagrada, para presentar su segundo LP, Feira. La actuación será a las 23:00 horas del sábado 6, noche en la que compartirá cartel con Baiuca, Melidaos y A Duendeneta.

Además, la formación subirá al escenario del Centro Ágora de A Coruña el sábado 20, en el marco del festival Por amor á palabra solidariedade, promovido por la Asociación Vecinal de Agra do Orzán. El concierto de De Ninghures comenzará a las 19:30 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo del auditorio.

Feira (2025, Tremendo Audiovisual) es el segundo LP de una original banda de multiinstrumentistas procedentes de Arzúa, Costa da Morte, A Fonsagrada y Santiago de Compostela. Siete artistas (Adrián, Aldara, Cataqui, Hadrián, Manu Lucas, Marta y Tomé) que trabajan con la tradición popular gallega de un modo artesanal, con una sonoridad y un discurso muy característicos, con la intención de llevarla a la escena actual.

De la mano del productor Juan de Dios, reconocido recientemente con el galardón a la Mejor Producción Discográfica por Feira en la I edición de los Premios de la Industria de la Música de Galicia, la banda revisita, actualiza y reivindica el patrimonio cultural del país.

Desde la presentación del álbum en la Sala Capitol en marzo (en la que la formación colgó el cartel de “entradas agotadas”), De Ninghures ha recorrido más de 40 escenarios, también en el extranjero. De cara a 2026, la banda llevará Feira por distintas ciudades de España en el marco del ciclo AIEnRuta, que cuenta con el apoyo de AIE y Agadic.