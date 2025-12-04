Jeff Tweedy, líder de la banda Wilco, actuará en A Coruña el próximo 8 de febrero

El cantante ofrecerá un concierto en el Teatro Colón, dentro del Underfest Xacobeo Te puede interesar: Todos los Conciertos en A Coruña

Jeff Tweedy, líder y fundador del grupo musical estadounidense Wilco, ofrecerá un concierto en A Coruña el próximo 8 de febrero. La actuación, que forma parte del Underfest Xacobeo, tendrá como escenario el Teatro Colón.

Tweedy, uno de los músicos más reconocidos del rock internacional, presentará su último trabajo discográfico al margen de su banda, el álbum triple Twilight Override. Las entradas estarán a la venta en Ataquilla.com a partir del 12 de diciembre.

El concierto forma parte de la gira europea del artista, que el 11 y 12 de febrero hará escala en Madrid, ya con las entradas agotadas, y Barcelona. Las localidades aún disponibles para la fecha de Barcelona cuestan 45 y 50 euros.

La promotora del concierto en A Coruña es Sweet Nocturna, que avanza en una nota de prensa que la actuación en el Colón "será una velada íntima, sincera y profundamente emocional donde podremos disfrutar de nuevas canciones y clásicos de su discografía con Wilco y Uncle Tupelo, interpretados con la autenticidad que solo Tweedy puede ofrecer".

El Underfest Xacobeo arrancó en noviembre su programación de conciertos en Vigo, con oferta de destacados grupos internacionales y nacionales, entre ellos The Psychedelic Furs, Cracker, The Tubs o Patrick Watson.

Tras el anuncio de Watson, el próximo 17 de enero en Santiago, como primer concierto que el festival realizará fuera de su sede en Vigo, la programación expandida a través del ciclo Bites tendrá una primera cita de lujo en A Coruña con el concierto de Jeff Tweedy.

Cartel que anuncia el concierto de Jeff Tweedy en A Coruña. Quincemil

El festival cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, en el marco del programa Concertos do Xacobeo, la Diputación de Pontevedra a través de la marca Rías Baixas Fest y SON Estrella Galicia.

El espectáculo de Jeff Tweedy en el Colón cuenta también con la colaboración del Concello de A Coruña.

Segundo concierto en A Coruña

Jeff Tweedy ya actuó en A Coruña en junio de 2016, en un concierto con Wilco celebrado en el Palacio de la Ópera. En aquella ocasión llenó el recinto con 2.000 espectadores.

El líder de la formación, originada tras la disolución de Uncle Tupelo a comienzos de los años noventa del siglo pasado, ha grabado también cinco discos en solitario, uno de ellos con su hijo Spencer, que es percusionista, y dos bandas sonoras. Los prodigiosos músicos de Wilco también desarrollan proyectos en paralelo y han sido músicos de sesión para otros artistas.

Tweedy también ha escrito los libros Vámonos (para poder volver), Cómo componer una canción y Un mundo en cada canción.