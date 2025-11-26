El gallego Habló Pablo desata a su alter ego en su arrollador nuevo single "Mi monstruo y yo"

El artista gallego Habló Pablo estrenó este martes 25 de noviembre a las 21:00 horas Mi monstruo y yo, un single de sonido arrollador que marca un nuevo hito en su trayectoria y adelanta el camino hacia su próximo álbum, previsto para 2026 bajo la producción de Juan de Dios Martín.

Producido por Adrián Vidal y Juan de Dios Martín, cuatro veces nominado a los Grammy, el tema despliega un impacto sonoro rotundo, con dobles voces que encarnan al monstruo, cambios constantes de ritmo y un final de doble tempo vertiginoso donde el artista muestra un flow desbordante que lo consagra entre los nombres más sólidos del rap gallego.

La letra, cargada de fuerza, presenta a ese monstruo que protege, escucha y emerge cuando hace falta, una figura que acompaña al artista en su camino y responde frente a quienes dudaron de él.

La canción será parte del próximo trabajo discográfico de Habló Pablo, una pieza más dentro de un proyecto que combina rap, poesía slam y una identidad creativa cada vez más reconocible, marcada por el carisma y la intensidad de su puesta en escena.