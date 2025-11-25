Hombres G actuará en A Coruña en 2026: será el 5 de diciembre en el Coliseum

Hombres G ha anunciado este martes la gira Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026, que dará comienzo el 16 de mayo de 2026 en Albacete y terminará el 12 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid tras recorrer las principales ciudades y festivales españoles. A Coruña será una de las paradas del grupo, que actuará en el Coliseum el 5 de diciembre del próximo año.

Un tour especial que acompaña el largometraje documental homónimo que llegará a cines el 30 de abril de 2026. Dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, este original de Movistar Plus+ propone un viaje emocional y musical a través de la historia y el presente del grupo.

Un relato en el que la experiencia, la energía y la conexión con su público se entrelazan para mostrar que el mejor momento de Hombres G es ahora. Producido por Dadá Films & Entertainment, La Calabaza Amarilla, A Contracorriente Films y Warner Music Spain, cuenta con la participación de RTVE, el apoyo de SGR y la Comunidad de Madrid.

Cartel del concierto de Hombres G en A Coruña. Cedida

"Es un regalo para todos esos fans, fieles y de múltiples generaciones, que siguen llenando recintos y coreando sus canciones. Noches para pasárselo bien, muy bien, seña indiscutible de los conciertos de Hombres G, porque mantienen la misma pasión, fuerza y complicidad sobre el escenario", señalan desde la organización del evento.

Las entradas para disfrutar del concierto del grupo en A Coruña podrán adquirirse desde este 28 de noviembre a las 10:00 horas, aunque habrá preventa desde mañana miércoles. Las localidades estarán disponibles en la taquilla de la plaza de Ourense, así como en Livenation.es, Ticketmaster, El Corte Inglés y Ataquilla.com.

Meses antes, Hombres G estará en Galicia de la mano del Festival Portamérica, que se celebra del 9 al 11 de julio. El popular evento veraniego ya había confirmado a otros artistas como Grande Amore, Eladio y Los Seres Queridos, The Rapants, Rigoberta Bandini, Sanguijuelas del Guadiana y Nortec: Bostich + Fussible