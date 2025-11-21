El homenaje a Hombres G y Duncan Dhu que no te puedes perder en A Coruña

Carlos Bau & 80 Razones celebran en A Coruña la última "Noche Superpopera", con un homenaje imprescindible a Hombres G y Duncan Dhu

La música pop de los 80 vuelve a brillar en A Coruña. Carlos Bau & 80 Razones despiden su ciclo de conciertos "Noches Superpoperas", con una cita muy especial dedicada a dos bandas fundamentales de nuestra cultura musical: Hombres G y Duncan Dhu.

La actuación tendrá lugar el 29 de noviembre a partir de las 23:00 horas en The Clab (Rúa Costa Rica 4), donde la banda repasará algunos de los himnos más recordados de ambas formaciones. Tras el éxito obtenido en sus dos ediciones anteriores, esta tercera fecha promete llenar la sala de energía, nostalgia y grandes momentos para cantar a pleno pulmón.

La propuesta de Carlos Bau & 80 Razones destaca por su frescura, cercanía y fidelidad al espíritu original de estas canciones que marcaron a generaciones. Una noche para disfrutar, bailar y revivir la magia del pop español.

Este homenaje tiene, además, un doble valor añadido, en cuanto a su coincidencia temporal de celebración para ambas bandas. Hace justamente 40 años que se publicaba el single "Devuélveme a mi chica" de los Hombres G (rebautizada por los fans como "Sufre Mamón"). Y también por estas piruetas ochenteras del destino, también hace 40 años que comenzaba su carrera artística Duncan Dhu. Bau siempre ha llevado sus homenajes al pop español por bandera y como una de sus señas de identidad y de hecho, ha actuado como telonero de los propios Hombres G y de otros grandes referentes de nuestra música como Los Secretos, Sergio Dalma, Luz Casal o Jarabe de Palo.

Las entradas ya están disponibles desde 12€ y puedes conseguirlas a través de este enlace en TicketAndRoll.