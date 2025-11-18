El Teatro Colón trae a A Coruña a Felisa Segade y el espectáculo de 'Manhe' este fin de semana

Noviembre termina con una programación de lo más atractiva en el Teatro Colón de A Coruña. El próximo 20 de noviembre a las 20:30 horas tendrá lugar el concierto de Felisa Segade, vocalista y percusionista referente de la música tradicional gallega, que presenta una nueva propuesta artística en colaboración con el reconocido saxofonista y compositor Pedro Lamas. Mientras que 'Manhe', el espectáculo de la cantareira Fransy González, será el domingo 23.

En el primero de los espectáculos, el de Felisa Segade, cofundadora de Leilía y figura esencial en la recuperación de la tradición oral gallega, se sumerge en un nuevo universo sonoro en el que confluyen las fuentes de la música popular y los arreglos contemporáneos, en un ejercicio de autenticidad y exploración emocional.

La acompañan cuatro saxofonistas con amplia trayectoria en la música gallega y en el jazz: Pedro Lamas, Pablo Añón, Miguel González y Toño Otero, con una formación que destaca por su elegancia interpretativa, precisión y fuerza expresiva.

La propuesta musical parte de las recogidas tradicionales y de la memoria sonora de las aldeas gallegas, con canciones que protagonizaron la vida cotidiana a lo largo del siglo XX, y se ofrece ahora con una lectura actual, rica en matices y comprometida con la raíz cultural.

Las entradas están ya a la venta a través de la plataforma www.ataquilla.com y también pueden adquirirse en la taquilla de la plaza de Ourense (de lunes a viernes, de 11:00 a 15:00 h y de 16:30 a 19:30 horas) y en la taquilla del Teatro Colón, desde dos horas antes del inicio del espectáculo, siempre que haya localidades disponibles.

'Manhe'

La artista Fransy González estará acompañada por la Orquesta de Cámara Galega en el espectáculo de 'Manhe'. El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, recibió este martes en el Teatro Colón a la cantareira que el próximo domingo 23 de noviembre presentará su nuevo espectáculo, en el recinto cultural coruñés. Las últimas entradas para la actuación, que dará comienzo a las 19.00 horas, continúan a la venta a través de Ataquilla.

"Desde lo Gobierno de Inés Rey continuamos a promover grandes y singulares actuaciones nos nuestros espacios culturales, apostando por el talento gallego y la cultura popular", indicó Gonzalo Castro, que estuvo acompañado por el diputado provincial Xosé Lois Penas, el director artístico. Pedro Lamas y el director de la Orquesta de Cámara Gallega, Rogelio Groba. El Domingo Fransy González estará acompañada sobre las tablas por una formación tan prestigiosa como la Orquesta de Cámara Gallega.

"Manhe" es un homenaje a la raíz. Un espectáculo en el que la voz inconfundible de Fransy González y su pandeireta dialogan con una grande formación de cuerda compuesta por más de veinte músicos, bajo la dirección musical y los arreglos del saxofonista Pedro Lamas. La propuesta mezcla emoción, elegancia y fuerza para ofrecer un viaje sonoro por las músicas de tradición oral recogidas a lo largo de la vida de la artista.

Este concierto representa un paso adelante en la carrera de Fransy González, que se afianza como una de las grandes voces de la música gallega contemporánea. 'Manhe' conjuga pasado y presente, memoria y creación, en una puesta en escena cuidada y profundamente evocadora.