La Catedral de Santiago celebrará el Día de la Música con distintas actividades

La Catedral de Santiago celebrará el día de Santa Cecilia, conmemorado el 22 de noviembre y declarado Día Internacional de la Música por la UNESCO en 1975, con diferentes actividades.

En primer lugar, se acaba de inaugurar la exposición temporal 'La música en la Catedral de Santiago', ubicada en la Biblioteca Capitular, visitable con cualquiera de las modalidades de visita del Museo de la Catedral.

En ella se han seleccionado variasjoyas musicales que se conservan en el Archivo de la Catedral: la primera polifonía europea que contiene el Códice Calixtino; un cantoral de canto llano; un cantoral de polifonía con obras de Palestrina; manuscritos de maestro de capilla de la Catedral como Vaquedano, Melchor López y Santiago Tafall; el libro de órgano de Joaquín Sánchez y obras más recientes como el conocido Himno al Apóstol Santiago compuesto por Manuel Soler Palmer (1920), la Misa al Apóstol compuesta para el último Año Santo (2021-2022) por Marco Frisina o la última obra compuesta para una liturgia solemne, de Fernando Buide (2025).

Además, se podrá ver en ese mismo espacio, una réplica del “organistrum”, el instrumento situado en la clave de la arquivolta del Pórtico de la Gloria.

Visitas guiadas

A esta actividad cultural se le sumarán otras iniciativas el propio día 22, tales como visitas guiadas al órgano de la catedral y a la propia exposición temporal.

Para asistir a la actividad se debe inscribir en deac@catedralsantiago.es. Se realizará en horario de 10:30 horas, 13:30 horas y 16:00 horas, y con grupos de máximo 12 personas.

Misa con la Escolanía de la Catedral

Ese mismo día, también se celebrará una misa, a las 19:30 horas, presidida por Monseñor Francisco Prieto, Arzobispo de Santiago y en la que intervendrá la Escolanía de la Catedral, con el rito de admisión de los nuevos miembros.

Además, contará con la participación de un grupo instrumental del Centro Superior de Música de Galicia (CsmG), institución con la que el mismo día, la Fundación Catedral formalizará un convenio de colaboración anual.

A continuación de la misa, tendrá lugar un concierto monográfico con obras de G. P. de Palestrina, en la celebración del V centenario de su nacimiento (1525-1594), a cargo del grupo Vox Stellae.

El acceso para asistir a las actividades es libre, hasta completar aforo.