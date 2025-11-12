La mejor fiesta techno de Año Nuevo regresa a A Coruña: el 1 de enero se madruga para la Wake Up! in 2026

La mejor fiesta de Año Nuevo para los amantes de la música techno vuelve este 1 de enero de 2026 a donde siempre, a la Sala Pelícano de A Coruña. Un año más, esta discoteca coruñesa acogerá la famosa Wake Up! que da comienzo al nuevo año de la mejor forma posible, "en familia".

Una vez más, el primer día del año se convierte en la cita perfecta para todos aquellos que prefieran disfrutar de una buena fiesta techno en el Pelícano. Porque sí, la Wake Up! in 2026 vuelve para arrasar una vez más.

"¡Que no se pierda nunca nuestra tradición favorita!"

El 1 de enero se convierte en cita obligada para todos los gallegos que viven la música electrónica y quieren empezar el año con buen pie. Según su comunicado en redes, "el 01/01 por la mañana y… hasta que el cuerpo aguante" será el plan, así que la Nochevieja se alarga más allá de lo habitual.

La Wake Up! in 2026 no solo es un clásico para los coruñeses, sino que también atrae a numerosos gallegos de otras provincias que se desplazan expresamente para disfrutar de la fiesta.

Cada año, personas de Lugo, Pontevedra u Ourense hacen sus respectivos viajes para estar en la Sala Pelícano el 1 de enero, lo que convierte a esta fiesta en un punto de encuentro de amantes de la música electrónica de toda Galicia.

La organización avisa: "Este lunes cartel completo y el martes entradas promo a la venta". Así que no te olvides de estar atento para ver qué artistas conformarán el line up de esta edición y aprovechar la promo de entradas tan pronto salga, ¡que seguro que vuelan!

De nuevo, la Wake Up! apuesta fuerte para marcar el inicio del año y por convertir a Galicia en uno de los mejores escenarios del territorio nacional para disfrutar de la música electrónica.

"¿A quién os gustaría ver?", pregunta la organización a sus seguidores, quienes ya han comenzado a hacer sus mejores apuestas. Se viene un arranque de año con ganas, con música y con un espacio que ya es conocido por estos eventos. Estate atento a sus redes sociales para no perderte ningún avance.