La gallega Sés desvela las primeras fechas de la gira de presentación de 'Nadando na incerteza'

La cantante Sés ha anunciado las primeras paradas de la gira con la que presentará Nadando na incerteza, su nuevo libro-disco que llegará el 28 de noviembre y que dará paso a una serie de conciertos por Galicia a partir de enero de 2026.

La propuesta marca una etapa en la que la artista apuesta por una expresión más desnuda, libre y fiel a su identidad musical.

Las primeras fechas confirmadas sitúan el arranque en A Coruña, el sábado 10 de enero en el Teatro Colón, con entradas disponibles desde el 17 de noviembre.

A continuación, Sés actuará en Vigo el 17 de enero en el Teatro Afundación, en Lugo el 24 de enero en el Auditorio Fuxan os Ventos y en Ourense el 31 de enero en el Auditorio Municipal.

Todas estas citas abrirán la venta de entradas desde hoy a través de Ataquilla.com.

La primera tanda se completa con Narón, el 7 de febrero en el Pazo da Cultura, con entradas disponibles desde el 1 de diciembre. La gira ampliará su calendario en las próximas semanas.

El espectáculo permitirá escuchar por primera vez los temas de Nadando na incerteza, un trabajo en el que Sés lleva más lejos su apuesta por la canción como vía de verdad artística, con trece composiciones originales y un enfoque que prioriza la palabra y la emoción. El single que da título al disco puede escucharse ya de forma anticipada.

La artista acompaña este lanzamiento con la publicación de Mentres quede corazón, un letrario que reúne toda su producción lírica de más de una década. La obra ofrece una mirada completa a su universo creativo, en el que conviven lo íntimo y lo colectivo, consolidando su lugar como una de las voces más personales de la música gallega actual.