Taburete dará un concierto en A Coruña en 2026
La cita forma parte de su gira 'El Perro que Fuma' que llevará al grupo por todo el territorio español
La gira El Perro que Fuma de Taburete, que comienza el próximo mes de enero, hará parada en A Coruña. Su concierto será el 27 de febrero en la sala Pelícano. Las entradas, ya a la venta, tienen un precio de 35 euros.
Antón Carreño y Willy Bárcenas regresan con este tour a los escenarios después de más de un año desde su último concierto, exceptuando el que ofrecieron en el Náutico de San Vicente de O Grove el pasado mes de agosto.
La banda vuelve para presentar su sexto trabajo, El Perro que fuma, después de haber lanzado este año el single Vino y cemento y en el que es además el décimo año desde el lanzamiento del grupo.
La gira de Taburete arrancará en Santander el 16 de enero y pasará también por Gijón, Pamplona, Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Murcia, Burgos, Valladolid, Málaga, Sevilla, Vigo y Madrid.