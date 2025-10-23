Taburete dará un concierto en A Coruña en 2026

La gira El Perro que Fuma de Taburete, que comienza el próximo mes de enero, hará parada en A Coruña. Su concierto será el 27 de febrero en la sala Pelícano. Las entradas, ya a la venta, tienen un precio de 35 euros.

Antón Carreño y Willy Bárcenas regresan con este tour a los escenarios después de más de un año desde su último concierto, exceptuando el que ofrecieron en el Náutico de San Vicente de O Grove el pasado mes de agosto.

La banda vuelve para presentar su sexto trabajo, El Perro que fuma, después de haber lanzado este año el single Vino y cemento y en el que es además el décimo año desde el lanzamiento del grupo.

La gira de Taburete arrancará en Santander el 16 de enero y pasará también por Gijón, Pamplona, Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Murcia, Burgos, Valladolid, Málaga, Sevilla, Vigo y Madrid.