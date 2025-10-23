Greasy Belly vuelve con su segundo disco y un videoclip rodado entre Oleiros y A Coruña

La banda coruñesa Greasy Belly está de estreno. El grupo lanza su segundo disco de larga duración, Lookin’ For A Roll, un trabajo que consolida su característico sonido entre el rock clásico, el blues, el Country y el southern rock, y que llega acompañado de un videoclip rodado en espacios emblemáticos de Oleiros y A Coruña.

El auditorio de A Fábrica de Oleiros, cedido por el Ayuntamiento de la localidad, y locales tan reconocidos como Psicodelia (Rúa Nova), El Bar 13, Café Doré, Creedence Rock Bar, RockBox, A Franxa o la sala Mardi Gras, comparten protagonismo con los miembros de la banda en un clip dirigido, rodado y montado por Pablo Goluboff.

En la grabación colaboran Inés Naya (Imägo), Ton Eirín y JC Nogueira (EXIT), que también se subirán al escenario en la gran presentación en directo del disco el viernes 31 de diciembre en la sala Mardi Gras.

Las entradas ya están a la venta en RockBox, Creedence Rock y en la plataforma Entradium.com. Pero antes, el grupo ofrecerá un aperitivo musical el jueves 23 de octubre, desde las 20.00 horas en Mardi Gras, donde invitan a su público a escuchar el disco completo con entrada libre. Será también el momento de adquirir el vinilo, el CD y nuevo merchandising con el diseño de la portada.

El álbum, producido por Fernando Mejuto junto a la propia banda y masterizado por Justin Perkins en Estados Unidos, verá la luz en plataformas digitales el viernes 24 de octubre bajo el sello 10d10 Discos, en formato CD y vinilo.

Lookin’ For A Roll ofrece diez nuevas canciones que mantienen la energía y autenticidad del grupo, ampliando su paleta sonora con más matices y variedad.

En sus letras, Greasy Belly combina espíritu festivo y narrativo, historias cotidianas contadas con naturalidad y sentido del humor, fieles a su idea de que "lo realmente importante son las canciones".