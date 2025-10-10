A Coruña contará con casi una veintena de conciertos gratuitos de la Banda Municipal de Música

Imagen de archivo de la Banda Municipal de Música de A Coruña Concello de A Coruña

Este domingo comienza en A Coruña una nueva temporada de la Banda Municipal de Música que ofrecerá cerca de una veintena de conciertos gratuitos hasta el 24 de mayo. Tendrán lugar en el Teatro Colón los domingos a las 12:15 horas.

El concierto de apertura este 12 de octubre correrá a cargo del coruñés Raúl Mirás, chelo en la Sinfónica de Galicia, actuando esta vez como solista.

El objetivo de la programación de la Banda Municipal que se extiende durante los próximos meses es acercar la música a la ciudadanía y "ofrecer mediante a excelencia artística un mosaico de rexistros que abarcan desde o repertorio sinfónico universal, ata a máis presente vangarda".

Esta temporada los conciertos llegarán con varios estrenos y pondrán el foco en la difusión del patrimonio musical gallego, con especial dedicación a las Letras Galegas, cuando se presente Carme, sempre túa en colaboración con la Escola de Artes Escénicas de A Estrada.

Estos son los conciertos gratuitos de la Banda Municipal

Todas las citas serán de entrada libre hasta completar aforo y tendrán lugar los domingos a las 12:15 horas.

El primero de ellos será este 12 de octubre con Mirás y dirección de JM Romero. También en octubre habrá concierto el día 26 con Eguillor como solista de batería y dirección de Romero.

En noviembre las citas serán el día 9, con un concierto de flauta de Ortuño con dirección de Trigeros; otro el 23 con Shostakovich como solista y dirección de M. Ortega y uno más el 30, esta vez de piano con Sieira y Llopis y dirección de Romero.

En diciembre habrá un único concierto el día 21 inspirado en el Cuento de Navidad con narración de Paula Carballeira y Romero como director.

Ya en enero, habrá conciertos el día 18 inspirado en bandas sonoras y el 25 con A. Valero como director.

En febrero será el turno de Escobar como solista de trompeta y con Romero como director, que repite en las otras dos citas de este mes. El 22 Lafuente interpretará El humor de Shostakovich y el 27 de febrero el concierto se traslada a Ferrol con la Gala Lírica, que se podrá ver en A Coruña el día 1 de marzo.

El 15 de marzo el director Tarin Micó será el director invitado, mientras que el 29 de este mes se celebrará la actuación por la Semana Santa.

En abril el día 19 habrá un recital de Las siete trompetas del apocalipsis junto al coro de la Sinfónica de Galicia.

Ya en mayo, tendrá lugar el día 7 un concierto dentro del festival RESIS y otro dedicado a las Letras Galegas el 17. La temporada acaba el día 24 con el concierto de clausura y Romero, una vez más, como director.