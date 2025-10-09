Patti Smith conquista el cielo de A Coruña con un concierto íntimo y lleno de esperanza

Un lujo de concierto. Patti Smith deleitó al público de A Coruña con una actuación íntima en la Cúpula del Monte de San Pedro. Con la ciudad herculina y el océano Atlántico a sus pies y bajo un cielo estrellado, la madrina del punk transportó a los asistentes con su voz durante una hora en la que la emoción estuvo a flor de piel.

La artista regresaba de esta forma a A Coruña, donde en 2019 fue cabeza de cartel del Festival Noroeste ofreciendo un memorable concierto en la playa de Riazor. Este jueves, actuó de la mano de Zara, que ha organizado esta cita por el 50 aniversario de su primera tienda en Juan Flórez. Un aniversario que coincide con el lanzamiento del álbum debut de Patti Smith, Horses, que la artista celebra este 2025.

Horses no fue, sin embargo, el protagonista en la propuesta que la también artista visual y escritora trajo hasta la ciudad herculina. Patti Smith estuvo acompañada por su hijo Jackson Smith a la guitarra y el teclista y bajista Tony Shanahan, que también prestó su voz para un concierto de una hora en el que apenas se vieron móviles.

Un viaje a través de las canciones

La cantante arrancaba la actuación con un tímido "hola" y un agradecimiento a Marta Ortega y al público antes de bromear con el cielo estrellado con el que Zara había decorado el interior de la cúpula. Recordó Patti Smith con cariño su anterior paso por A Coruña: "Fue un concierto fantástico junto al mar con un mar de gente".

Dancing Barefoot marcó el inicio de un viaje que la artista continuó con llamamiento a trabajar juntos para que las cosas funcionen: Work. Llegó entonces el momento de viajar a su adolescencia con una canción de Bob Dylan que, reconoció, nunca soñó que ella podría llegar a interpretarla en sus propios conciertos.

Sonaba así One too many mornings, en el que la cantante invitaba a encontrarse: "La gente puede encontrarse estando en sitios opuestos. Al final de la canción, cada uno piensa que está en el sitio correcto, pero lo correcto es ser uno mismo". Pissing on a river daba paso a Beautiful boy, la canción que Lennon le escribió a su hijo Sean y que la artista dedicó a ambos por ser hoy su cumpleaños.

La artista interpretó Peaceable kingdom, escrita por ella y Tony Shanahan hace 20 años para el pueblo palestino, con "la misma esperanza" de entonces. Bruce Springsteen es el autor de la música del siguiente tema: el icónico Because the night, que Patti Smith escribió mientras esperaba la llamada de su entonces novio, que después sería el padre de Jackson. "Hablábamos una vez a la semana, por aquel entonces era caro", rememoró.

Terminó la artista su actuación con un mensaje de esperanza. People have the power unió aún más al público con la artista, que invitó a dar palmas con esta canción que compuso junto a Fred "Sonic" Smith hace 40 años con esperanza por un futuro mejor. "Y aún estamos luchando por ello. El arma más poderosa, si estamos unidos, es el amor", reivindicó la cantante.

Los alrededor de 200 asistentes se despedían de Patti Smith ya de pie con una enorme ovación tras escuchar el último mensaje de la artista: "No os olvidéis de usar vuestra voz". Y que ella no se olvide nunca de usar la suya.

El de Patti Smith ha sido el cuarto y último concierto de Zara en la Cúpula de San Pedro desde que inauguró su experiencia inmersiva el pasado mes de julio. Myles Smith, Air, The Blaze y Luz Casal fueron los otros artistas que actuaron en este escenario en las últimas semanas.

Últimos días para disfrutar la experiencia inmersiva de Zara

Zara reabrió la Cúpula del Monte de San Pedro el pasado mes de julio con una experiencia inmersiva con la que conmemora el 50 aniversario de su primera tienda. Un espacio que los ciudadanos pueden disfrutar de forma gratuita, mediante reserva previa, desde el día 3 de ese mes y hasta este domingo 12 de octubre: quedan tres días para conocer esta innovadora propuesta.

Las instalación artística inmersiva firmada por Es Devlin, una de las creadoras más influyentes del panorama internacional, está compuesta por tres plataformas giratorias concéntricas sobre las que se sitúan hasta 288 visitantes, que giran al unísono mientras se ven envueltos en proyecciones visuales y un paisaje sonoro envolvente.

Interior de la nueva experiencia inmersiva de Zara

50 Songs of the Sea cuenta con la voz de Elena Anaya, que guía al público a través de un viaje por la historia de la marca con A Coruña y el océano como protagonistas. Una forma de homenajear las raíces de la marca, que en el exterior de la Cúpula proyecta en bucle 50 poemas sobre el mar a través de una gran banda de LED.

La entrada a la instalación es gratuita, previa reserva de plaza en Zara.com, y las proyecciones, de diez minutos de duración, cuentan con pases cada hora y media. Más de 100.000 personas han visitado este espacio en los tres últimos meses, durante los que también ha sido posible tomar algo en la cafetería abierta en la primera planta, con unas vistas privilegiadas a la ciudad de A Coruña.

Zara le daba de esta forma un nuevo uso a la Cúpula del Monte de San Pedro, un enclave muy visitado por coruñeses y turistas. El ayuntamiento, que consideraba que presentaba un estado de deterioro e infrautilización, había suspendido en abril los servicios municipales.

Ahora, una vez terminado el ciclo de conciertos propuestos por Zara y la experiencia inmersiva de la Cúpula, está por ver el futuro de este espacio al que la marca le ha dado una nueva vida y que se complementa con las exposiciones que la Fundación MOP celebra en el muelle de Batería. La próxima, la de la estadounidense Annie Leibovitz, abrirá al público el 22 de noviembre.