Kenneth, el gallego seleccionado entre los 18 artistas para el Benidorm Fest: "Soy de Galicia" RTVE

Galicia vuelve a estar presente en el Benidorm Fest. Hace tres años lo petamos con las Tanxugueiras, hace dos con César Louzán en el cuerpo de baile de Nebulosa, y el anterior con David Freire acompañando a la fantástica Daniela Blasco.

Esta edición no solo contará con un cantante gallego, sino que además forma parte del elenco de una de las orquestas más queridas de Galicia: Panorama City. Su nombre es Kenneth y llega para demostrar que en Galicia hay mucho talento.

Originario de Carballo, ha sido seleccionado a sus 23 años entre los 18 artistas que competirán en el Benidorm Fest 2026, a la espera de su participación en Eurovision dependiendo de la decisión de la UER sobre la admisión de Israel en el Festival.

En su vídeo de presentación en las redes oficiales del festival, Kenneth se define con orgullo: "Soy de Galicia, del norte de España". Con una trayectoria dedicada a la música desde los 11 años, el joven artista confiesa que espera que esta experiencia le abra nuevas puertas y que su talento sea reconocido tras su paso por Benidorm.

Entre sus influencias, Kenneth destaca géneros como el afro y el R&B, y asegura que llega al festival con un objetivo claro: "Vengo a que se reconozca el talento que hay en Galicia". La selección del Benidorm Fest, uno de los escaparates musicales más importantes de España, supone para él un "auténtico lujo y una experiencia inolvidable".

En su entrevista, también desvela sus preferencias dentro de la competencia: se declara fan de Chanel y escoge a Rauw Alejandro como artista referente para representar sus propias canciones.

Para Kenneth, la participación en el Benidorm Fest no solo es una oportunidad profesional, sino también una manera de llevar Galicia a lo más alto, demostrando que la música gallega tiene presencia y talento suficiente para competir al nivel nacional.