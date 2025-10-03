El Resurrection Fest 2026 vende más del 78% de los abonos para su edición XXI

La organización del Resurrection Fest Estrella Galicia ha anunciado este viernes que ya se ha vendido el 78% de los abonos para la próxima edición del festival, que se celebrará del 1 al 4 de julio de 2026 en Viveiro (Lugo) y que tendrá a la banda Iron Maiden como uno de sus cabezas de cartel.

En este contexto, la organización del evento ha informado de que los abonos para la Zona Pandemonium ya se han agotado, por lo que ha recomendado a los interesados que "no demoren su compra ante la elevada demanda". En este sentido, ha recordado al público interesado que todavía se pueden adquirir abonos generales.

Con todo, Limp Bizkit, Marilyn Manson o Trivium son algunos de los artistas que conforman hasta el momento el cartel de este festival que cada año se consolida como "uno de los festivales de música rock y metal más destacados de Europa".

Cabe recordar que Iron Maiden regresará al Resurrection Fest de Viveiro el próximo verano tras 10 años de ausencia, a este regreso se suma Limp Bizkit, que ofrecerá en la villa lucense su único concierto en España en el año 2026.