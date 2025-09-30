Andy y Lucas cancelan su concierto en A Coruña este domingo en el Palacio de la Ópera

Malas noticias para los seguidores de Andy & Lucas, el concierto que tenían previsto para el domingo 5 de octubre en A Coruña, dentro de su gira de despedida 'Nuestros últimos acordes', ha sido cancelado. Así lo confirmaron este martes los promotores del evento en un comunicado remitido a las personas que habían adquirido entradas.

Según indicó la promotora Cersa Music, la suspensión se debe a "problemas en la producción del concierto", sin ofrecer más detalles al respecto. Ataquilla, la plataforma encargada de la venta, procederá en las próximas horas al reembolso del importe de las entradas.

El recital formaba parte de la gira con la que el dúo gaditano se despide de los escenarios tras más de dos décadas de trayectoria. En la web oficial de Andy & Lucas la fecha de A Coruña figuraba con las entradas agotadas.