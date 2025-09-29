OUR Fest se consolida en Ourense: más de 3.000 personas disfrutan de su cuarta edición

La ciudad alcanzó una ocupación hotelera del 90% el fin de semana en el que actuaron Dream Nails, Viva Belgrado, Mercury Rev, León Benavente, Happy Mondays y Kruder & Dorfmeister

OUR FEST se ha consolidado como un evento de referencia, reuniendo en Ourense a 3.000 personas para disfrutar de artistas internacionales de culto y bandas nacionales en plena forma. Dream Nails, Viva Belgrado, Mercury Rev, León Benavente, Happy Mondays e Kruder & Dorfmeister hicieron las delicias del público en Expourense el pasado sábado.

La cuarta edición del evento condensó en una sola jornada un viaje sonoro que fue del pogo incendiario al trance electrónico, con un cartel exclusivo en Galicia con leyendas internacionales, bandas estatales en plenitud y nuevas voces de la escena independiente. La ciudad se entregó de esta forma a una cita que va más allá de la música y se ha convertido en una experiencia colectiva que transforma cada mes de septiembre el pulso cultural de Ourense.

Una gran noche

El arranque de OUR FEST fue una sacudida inmediata: mientras el público se acomodaba, Dream Nails transformó la expectación en pogo con un punk incisivo, cargado de consignas políticas y humor afilado. Entre riffs cortos y coros colectivos, logró que el inicio del evento tuviese la fuerza de un clímax, con las primeras filas entregadas a una celebración tan combativa como festiva.

Viva Belgrado desplegó un directo de contrastes brutales: susurros que parecían detener el tiempo desembocaban en descargas abrasivas que hicieron vibrar todo el recinto. Hubo, señala la organización, miradas cómplices en el público, cuerpos zarandeados por la crudeza y también un silencio reverente antes de cada estallido, en un concierto que funcionó como una catarsis compartida.

El cambio de atmósfera llegó con Mercury Rev, que envolvió Expourense en un viaje onírico. Los crescendos expansivos, reforzados por un minucioso juego de luces, dieron lugar a un concierto que fue tanto celebración como ensoñación. Himnos como Deserter’s Songs convivieron con nuevas creaciones de Born Horses en un repertorio que combinó delicadeza y épica. La respiración contenida se combinó con ovaciones prolongadas.

Happy Mondays en OUR FEST. Cedida

León Benavente apareció ya de noche con la contundencia de alguien que sabe que tiene uno de los directos más incontestables del rock estatal. Abraham Boba, intenso y magnético, recorrió el escenario interpelando al público, que respondió y disfrutó con himnos como Ser Brigada o La ribera, así como con la energía bailable de los temas de Nueva sinfonía sobre el caos, en un concierto que osciló entre las proclamas y la fiesta.

La celebración se desató con Happy Mondays, que trajeron de vuelta el espíritu irreverente del Madchester. Shaun Ryder al frente, Bez con su baile inagotable y una banda que mezcló groove, funk y guitarras sucias en un show tan caótico como festivo. Step On y Kinky Afro sonaron como himnos atemporales, y Expourense se convirtió en una pista de baile colectiva.

El broche lo ofrecieron Kruder & Dorfmeister con un DJ set hipnótico y elegante, tejido con bajos que se sentían físicamente y texturas atmosféricas que envolvían el espacio. Fue un cierre sin estridencias pero demoledor en su cadencia, que arrastró a la multitud hacia un trance compartido. La madrugada terminó con un público que, más que bailar, flotaba en un OUR FEST que se despidió "con sutileza y sofisticación".

90% de ocupación

Esta exitosa edición se ha dejado notar en toda la ciudad: los hoteles rondaron el 90% de ocupación y los restaurantes y comercios multiplicaron su actividad. Ourense vivió un fin de semana donde la música, la gastronomía, el termalismo y la vida urbana se unieron en una misma experiencia, reforzando el impacto cultural y económico del festival.

Todo esto, indica la organización, fue posible gracias al apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia de Turismo de Galicia en el marco de los Concertos do Xacobeo, y a la colaboración de la Deputación de Ourense, el Concello de Ourense y Estrella Galicia.