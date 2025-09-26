Loquillo ofrece un concierto en A Coruña el 1 de noviembre: las entradas ya están a la venta

El artista suma kilómetros de rock & roll a su trayectoria a través de la gira 'Corazones Legendarios', un disco que presenta hoy viernes y que recoge sus 47 años de carrera

Loquillo ofrecerá un concierto en A Coruña el próximo 1 de noviembre. El artista recalará en la ciudad herculina para presentar su último trabajo, Corazones Legendarios, un disco que ve la luz hoy viernes y en el que repasa sus 47 años de carrera.

Y es que la ciudad herculina será una de las afortunadas ciudades en las que disfrutar de un espectacular y esperado show en directo del artista. El concierto tendrá lugar en el Coliseum de A Coruña desde las 21:00 horas y las entradas están a la venta.

¿Cómo adquirirlas? Las localidades para bailar al son del rock&roll en la urbe coruñesa pueden adquirirse a través de este enlace desde 43,20 euros más gastos de gestión.

Clásicos en vivo

El cantante ha vuelto a la carretera para sumarle, de nuevo, kilómetros de rock & roll a su trayectoria. Lo hace con la esperada gira Corazones Legendarios: una nueva oportunidad de revivir en directo algunas de las canciones de su repertorio más genuinas, significativas e intergeneracionales.

El público podrá disfrutar de clásicos en vivo que son inevitablemente coreados por el público: un gesto que rebosa el ambiente de energía positiva haciendo eso que solo consigue la música: generar una comunión colectiva.

El artista de Barcelona lidera una banda que es tan sólida como contundente. Son una reunión de músicos mayúsculos que se conocen desde hace años y en cada show demuestran tanto su maestría como su complicidad: un hecho que se siente en cada nota que interpretan y en su manera de moverse en el escenario.

Un disco de corazón legendario

Corazones Legendarios es el disco con el que Loquillo homenajea a la canción de Lou Reed, Legendary hearts, y con el que el artista de Barcelona vuelve a facturar uno de sus géneros predilectos: el rock español. Producido por Josu García, el trabajo se publica hoy viernes.

Los seguidores del artista podrán escuchar de nuevo sus míticas canciones, que han sido regrabadas y cuentan con la colaboración de algunos de los artistas más destacados del panorama nacional.

Así, Corazones legendarios cuenta con invitados de excepción como Bunbury, Alaska, Leiva y Rubén Pozo recuperando por una tarde el espíritu Pereza; así como a compañeros con los que compartió sus inicios como artista: Manolo García o Carlos Segarra.

No faltarán en este trabajo voces llenas de rock como Coque Malla, Calamaro, Tarque, Miguel Ríos, Kutxi Romero o Dani Martín; ni tampoco momentos más poéticos junto a Miguel Poveda, Ismael Serrano o Nacho Vegas.

Una gira muy esperada

La gira de Corazones Legendarios arrancó el pasado el 22 de agosto en Pontevedra y se ha convertido desde entonces en una oportunidad única de disfrutar de los temas más destacados del repertorio de Loquillo.

Estos son los conciertos confirmados de la gira Corazones Legendarios hasta ahora: