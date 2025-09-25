Alejandro Sanz actuará en A Coruña en 2026: el concierto será en el muelle de Batería

Alejandro Sanz ofrecerá un concierto en A Coruña el próximo año. El artista actuará en el muelle de Batería el 18 de julio, según ha dado a conocer a través de redes sociales este jueves. La ciudad herculina se suma así a otras localizaciones en las que actuará, como Sevilla, Valencia, Bilbao, Mallorca, Barcelona, Madrid, Gijón, Murcia o Fuengirola.

El cantautor y compositor madrileño hará parada en A Coruña en el marco de su gira Y ahora qué. Un concierto para el que será posible adquirir entradas desde el jueves 9 de octubre a las 10:00 horas para disfrutar de los grandes clásicos del madrileño fusionados con lo más reciente de su repertorio.

"Todas mis ganas en un solo cartel", escribía el artista esta mañana con el anuncio de su nueva gira. "No sabéis las ganas que tenía de anunciar esta gira. Es un sueño volver a casa y poder reencontrarme con vosotros en esa gira impresionante. Para la España de mi alma... nos vemos prontito", añade Alejandro Sanz.

Consolidado como uno de los artistas españoles más influyentes a nivel internacional, Alejandro Sanz debutó en la música en 1991 con Viviendo Deprisa y, desde entonces, no ha parado. Autor de grandes éxitos, ha logrado vender 25 millones de discos a lo largo de su carrera.

Alicia Keys, Shakira, Destiny’s Child, Camila Cabello, The Corrs, Laura Pausini, Camilo, Alejandro Fernández, Andrés Calamaro, Marc Anthony, Pablo Alborán, Joaquín Sabina o el legendario Tony Bennett son algunos de los artistas con los que ha colaborado.