Éxito de Son&Mar en su estreno en A Coruña: más de 16.000 personas el pasado fin de semana

El ciclo ya calienta motores para los eventos de este jueves, viernes, sábado y domingo

A Coruña acogió el pasado fin de semana las tres primeras grandes jornadas de Son&Mar, el ciclo de seis eventos que despide el verano por todo lo alto. Más de 16.000 personas asistieron a las tres propuestas que, desde el viernes, hicieron vibrar la ciudad: Freestyle Master Series, PetaZeta pop XXL y la Coffee Party.

Y es que Son&Mar ha comenzado en A Coruña con un gran éxito de público. El primero de sus eventos fue Freestyle Master Series, en el que combatieron Nez vs. Sweet Pain, Arkano vs. Dani VK, Alek vs. Fabiuki, Baron vs. Nitro y Zasko vs. Sweet Pain.

Decenas de personas esperaban junto al acceso al muelle de Calvo Sotelo a que se abriesen las puertas para poder disfrutar de un evento que fue retransmitido en vivo: este tipo de eventos pueden llegar a tener picos de audiencia mundiales que de hasta dos millones de personas.

La jornada 1 de Freestyle Master Series 2025 reunió en A Coruña a 3.500 personas que no se perdieron detalle. La clasificación, una vez finalizada esta primera prueba, es la siguiente:

Chuty – 6 puntos

Arkano– 6 puntos

Sweetpain – 5 puntos

Zasco – 4 puntos

Nitro – 3 puntos

Fabiuki – 3 puntos

Baron – 2 puntos

Dani VK – 1 puntos

Nez – 0 puntos

Alek – 0 puntos

El "mayor tardeo de la ciudad"

Paulina Rubio, La Oreja de Van Gogh o Estopa fueron algunos de los artistas cuyos temas no faltaron en la fiesta PetaZeta Pop XXL el pasado sábado. La fiesta, que agotó entradas y propuso una noche de música y diversión para 5.500 personas, incluyó los mejores temas de las décadas de los 90 y los 2000.

El evento se presentó como una experiencia única... primero bajo el sol, y después bajo las estrellas. "Petazeta Pop XXL no es el fin del verano, es su mejor capítulo", advertía ya la organización sobre un evento que no ha decepcionado.

Bajo un ambiente cuidadosamente diseñado por Pablo Méndez Performarnces, PetaZeta XXL contó con Iván MG, DJ Pedraza, Tuxiro y Mark Deluxe como máximos artífices de una noche de música que se ha convertido en "el mayor tardeo de la ciudad."

Coffee Party

El fin de semana todavía tenía preparada una sorpresa con Coffee Party. De la mano de Waco Coffee, la jornada arrancó a las 11:00 horas con diferentes actividades deportivas: desde running con Oysho hasta yoga con Prana Studio Yoga, fitboxing con Brooklyn Fitboking A Coruña o entrenamiento funcional con Dale Candela Studio.

Más allá del deporte y el café, la gastronomía también tuvo un hueco especial. El bocata de Sin Chan de Greca Bar, la hamburguesa de costilla de Peculiar o los callos del Pazo de Santa Cruz de Mondoi hicieron las delicias de los asistentes gracias a Coruña Cocina y Álvaro Victoriano, Alma García y Antonio Amenedo.

Más de 7.000 personas participaron en esta propuesta durante todo el domingo, en el que la ambientación musical corrió a cargo de Mestizo. Una jornada en la que hubo propuestas para todos los públicos y que no se quisieron perder ni los más pequeños de la casa ni los más mayores, con alguna asistente que superaba los 90 años.

Y este fin de semana... más

Son&Mar todavía tiene mucho que ofrecer en A Coruña y ha preparado tres eventos para este fin de semana que se celebrarán desde el jueves. El copeo universitario del año aterriza en el muelle de Batería de A Coruña el 18 de septiembre para que todos los asistentes se lo pasen en grande. Anxo Silva, Bacardit, Barce, Borja Solla, Dumore, Mark Deluxe, Tuxiro y Sote forman el cartel.

Modo Perreo, el mayor festival de reggaetón antiguo de Galicia, será el 19 de septiembre. El evento propone un viaje a grandes temazos que hicieron bailar a miles de personas y cuenta con un completo cartel. Y es que en A Coruña sonará con fuerza la música de Danny Romero, Fuego, José de Rico, Kiko Rivera y Lorna con Mike Goldman, así como con DJ Diego Mariño, Dr. Bosh, Planas y Unaiii.

Son&Mar llega a su final este fin de semana con Wake Up Festival. Hugel, Aaron Sevilla, Lola Bozzano, Caste B2B Santiso, Hûmble B2B Pachirulo y Carlo B2B Santorino son los nombres propios del 20 de septiembre, mientras que el día 21 será el turno de de Adrián Mills, Cloudy, Pastis & Buenri, Peterblue, Selecta e Isma B.