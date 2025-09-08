Mikel Izal pondrá fin a su gira 'El Miedo y El Paraíso' en A Coruña

El artista Mikel Izal es una de las cabezas de cartel del Galicia Fest

El cantante y compositor Mikel Izal anuncia concierto en A Coruña el 7 de febrero de 2026. El pamplonés actuará en el Coliseum, escogiendo la ciudad herculina para cerrar su gira El Miedo y El Paraíso.

Se trata de una de las citas más esperadas para los seguidores gallegos del artista, que podrán disfrutar del concierto de clausura de un tour que ha recorrido escenarios de toda España.

Las entradas aún no están a la venta, pero en la página web oficial del músico ya está habilitada la opción de dejar el correo electrónico para recibir una notificación en cuanto se activen.

Una trayectoria consolidada

Mikel Izal (Pamplona, 1982) se dio a conocer como líder de la banda IZAL, uno de los grupos de pop independiente más influyentes de la última década en España. Con discos como Magia & Efectos Especiales (2010), Copacabana (2015) o Autoterapia (2018), el grupo alcanzó el éxito en festivales y grandes recintos.

Tras la disolución de la formación en 2022, Mikel inició una carrera en solitario con el lanzamiento de El Miedo y El Paraíso (2023), un disco íntimo y personal que explora nuevas sonoridades sin perder la esencia que lo convirtió en referente de la música indie nacional.

Ahora, con su gira en solitario llegando a su fin, el artista ha querido que sea A Coruña la ciudad que acoja su último concierto, una cita que promete ser muy especial tanto para el público como para el propio cantante.