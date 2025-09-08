Ofrecido por:
El ciclo Noites na Cidade Vella ofrece dos conciertos gratuitos en A Coruña: fechas y artistas
El evento continúa con su programación con dos nuevas citas de gran nivel: ambas son de entrada libre hasta completar aforo
El ciclo Noites na Cidade Vella celebrará en A Coruña dos noches de innovación y proyección internacional. Organizado por la Fundación Rogelio Groba con la colaboración del Concello da Coruña y la Deputación da Coruña, el ciclo sigue su programación este mes tras un gran concierto inaugural de la mano del violonchelista Santiago Cañón-Valencia, que llenó el Teatro Rosalía de Castro.
El guitarrista gallego Marcos Díaz ofrecerá el jueves 11 un programa que combina obras de John Dowland, Domenico Scarlatti, Isaac Albéniz, Joaquín Rodrigo y Agustín Barrios, junto con transcripciones propias.
Reconocido por su elegancia musical y rigor estilístico, Díaz presentará, a las 20:00 horas en el Paraninfo do Reitorado da Maestranza, un recorrido por algunos de los hitos del repertorio para guitarra, desde el Renacimiento hasta el siglo XX.
El 13 de septiembre, a la misma hora pero en la Igrexa das Capuchinas, será el turno del Quartet Hana, cuarteto de cuerda integrado por Gyurim Kwak (violín), Fuga Miwatashi (violín), Simon Rosier (viola) y Tzu-Shao Chao (cello).
El conjunto interpretará un programa con obras de Joseph Haydn, Anton Webern y Felix Mendelssohn, que permitirá al público viajar desde el clasicismo vienés hasta la intensidad romántica del siglo XIX. Este cuarteto formó parte del Programa Mentoship de la Fundación Groba durante el Festival Groba del año 2024.
El ciclo reafirma de esta forma su vocación de consolidar a la Cidade Vella como un espacio vivo de música y patrimonio, ofreciendo conciertos de gran calidad artística y entrada libre, abiertos a toda la ciudadanía. Esta es la información principal de cada concierto:
- Concierto de Marcos Díaz (guitarra): 11 de septiembre, 20:00 horas – Paraninfo do Reitorado da Maestranza
- Concierto del Quartet Hana: 13 de septiembre, 20:00 horas – Igrexa das Capuchinas
- Ambos son de entrada libre hasta completar aforo