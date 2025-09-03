Ofrecido por:
Cuenta atrás para el Flores Rock 2025 en A Coruña: programación completa día a día
El evento comienza este viernes 5 de septiembre y contará con las actuaciones de Konflikto, Soziedad Alkoholica, Benito Kamelas y Dirkschneider, entre otros
Queda poco para una nueva edición de Flores Rock 2025, uno de los eventos más esperados en A Coruña, La nueva edición de esta fiesta de la música contará con las actuaciones de Konflikto, Soziedad Alkoholica, Benito Kamelas y Dirkschneider, entre otros.
Organizado entre el Concello da Coruña y la Plataforma Veciñal do Barrio das Flores, el evento se celebrará entre el viernes 5 y el domingo 7 en la plaza del Sol Nacente y la plaza central del barrio.
"Habrá conciertos y actividades para todos los públicos. Además de las actuaciones, contaremos con la programación del Flores Kids, con propuestas para los más pequeños, y también disfrutaremos del Mercado das Flores, con música en directo, gastronomía y la oferta de casi medio centenar de puestos de artesanía", aseguró el concejal de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro.
Días y horario de los conciertos
Flores Rock cuenta este 2025 con una gran programación musical durante las tres jornadas. Estos son los conciertos y actividades previstos cada uno de los días y sus horarios:
Viernes 5 de septiembre
- Far Away Place, a las 20:00 horas
- Nashgul, a las 21:15 horas
- Dirkschneider, a las 22:30 horas
- Dark Embrace, a las 00:15 horas (madrugada del viernes al sábado)
Sábado 6 de septiembre
- Costas, a las 13:15 horas
- Pako Pakolas (espectáculo para público infantil), a las 18:00 horas
- Raiade, a las 19:00 horas
- Benito Karmelas, a las 20:15 horas
- Konflikto, a las 22:00 horas
- Demenzia Sozial, a las 22:50 horas
- Soziedad Alkoholica, a las 23:35 horas
- Nucleus, a las 01:20 horas (madrugada del sábado al domingo)
Domingo 7 de septiembre
- Mercado das Flores, entre las 11:00 y las 20:00 horas
- Maghúa, a las 12:15 horas
- Duo Chili, a las 13:15 horas
- Collón de Lola, a las 14:15 horas
- Yaya DJ, a las 15:30 horas
Las agrupaciones locales que participaron en en la batalla de bandas celebrada en mayo también estarán presentes en el Flores Rock. Far Away Place y Nucleus actuarán en el Barrio das Flores en el marco de una iniciativa que, señala Castro, "visibilizan el talento local y contribuyen a abrir camino a las agrupaciones coruñesas próximas al rock y al metal".