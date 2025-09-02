La nueva temporada de la Orquestra Sinfónica de Galicia llegará a A Coruña en octubre

Presentación de la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Concello de A Coruña

La Orquestra Sinfónica de Galicia arrancará el próximo mes de octubre una nueva temporada en A Coruña con una treintena de conciertos que se extenderán hasta junio del próximo año. Este martes el Palacio de la Ópera acogió el acto de presentación de un nuevo curso en el que destacan figuras internacionales de la música y una apuesta por el acceso a la cultura con espectáculos didácticos y la apertura de sus ensayos.

La programación suma así 22 conciertos de abono, once de ellos repetidos los sábados. Por ellos pasarán nombres como el director titular Roberto González-Monjas, el extitular Dima Slobodeniouk o el director honorario Víctor Pablo Pérez y el asociado José Trigueros.

También participarán como invitadas Ana María Patiño, directora titular de la Filarmónica de Medellín; Eva Ollikainen, directora titular de la Orquesta Sinfónica de Islandia y Delyana Lazarova, principal directora invitada de la BBC Scotish Symphony Orchestra, así como la nueva concertino de la OSG, la violinista vasca Olatz Ruiz de Gordejuela. Por otra parte, entre los solistas invitados están Javier Perianes, Alexandre Kantorow, Maximilian Hornung y Thibaut García.

Gira por Reino Unido y divulgación musical

Esta temporada llega además con una novedad. Por primera vez la Orquestra Sinfónica de Galicia realizará una gira por Reino Unido.

Además de los conciertos, durante los próximos meses la OSG abrirá sus ensayos a estudiantes de secundaria y de conservatorios de toda Galicia y organizará espectáculos didácticos para acercar y difundir la música. Ejemplo de ello es Lúa del compositor gallego Fernando Briones.

También se recuperarán los tres encuentros anuales de la Orquestra Xove viajando a distintos puntos de Galicia como principal novedad.

Asimismo, la OSG participará en el proyecto Chorus de la concellería de Educación del Concello de A Coruña. Este espectáculo reunirá a todas las agrupaciones infantiles y juveniles del a OSG y a más de 750 estudiantes de la ciudad.

Al acto de presentación acudieron el gerente de la OSG, Juan Antonio Cuéllar; el conselleiro de Cultura, José López Campos, el director xeral de Cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo; y la alcaldesa, Inés Rey.

López Campos destacó de esta nueva temporada la "completa programación" de conciertos que sitúa a "A Coruña e Galicia como un referente para gozar de música de alto nivel", recordando que la Xunta ha aumentado las ayudas al Consorcio para a Promoción da Música da Coruña en un 25% en los últimos años.

En su intervención, Rey subrayó que "a Sinfónica é unha institución estratéxica para a cidade, un motor cultural e un referente de excelencia que tamén contribúe á formación e ao acceso á cultura das novas xeracións" y por este motivo el Concello apuesta por la OSG como "un dos mellores exemplos do potencial que temos como cidade creativa, innovadora e aberta ao mundo".