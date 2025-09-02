Los gallegos Luz Casal y Baiuca actuarán en Buenos Aires en octubre

Luz Casal y Baiuca actuarán en Buenos Aires el próximo mes de octubre. Los artistas gallegos pondrán el toque musical al programa Saborea Galicia Calidade de la Xunta, que combina música, gastronomía, catas y otras propuestas culturales.

Baiuca estará el día 10 en Groove y Luz Casal, el 12 en el Palacio Libertad. Así lo ha dado a conocer este martes el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el secretario general de la Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, en Santiago de Compostela.

El objetivo de Saborea Galicia Calidade es ofrecer una programación completa que muestre la diversidad y la riqueza de la comunidad con motivo de la celebración del 12 de octubre, en la que Galicia será región invitada de honor por la Embajada de España. Estas acciones, además, se extenderán también a Montevideo, en Uruguay.

El conselleiro agradeció la participación de los artistas, subrayando la trayectoria de Luz Casal, a la que definió como referente y embajadora universal gallega, y la labor de Baiuca, que lleva la tradición musical a los lenguajes más vanguardistas y conecta con las nuevas generaciones.

González destacó que la presencia gallega en Buenos Aires constituye una oportunidad para fortalecer la proyección internacional y la visibilidad de la Galicia actual en uno de los escenarios más significativos de la diáspora.

El titular de Emprego, Comercio y Emigración también aseguró que el programa permite reforzar los lazos culturales con la comunidad en el exterior y acercarse al público general, "difundiendo la imagen de una Galicia orgullosa de sus raíces, a la vez innovadora y capaz de competir a nivel global", según señala la Xunta en un comunicado.

Saborea Galicia Calidade también busca homenajear a las personas que cruzaron el océano llevando consigo la esencia de la identidad gallega, y puso en valor el fuerte vínculo emocional que siguen manteniendo con la tierra de origen.