Mägo de Oz actúa en Ferrol tras la polémica en Vilagarcía: "Defendemos la libertad del ser humano"

El grupo de folk metal que marcó el imaginario popular de la música española con himnos como Fiesta Pagana o Molinos de viento ofrecerá el próximo miércoles en Ferrol su único concierto en Galicia este año. Será en el marco de las Fiestas de San Ramón, que comenzaron el viernes pasado.

Esta es, además, su primera vez en la ciudad naval. Cedeira y Pontevedra fueron espectadores del icónico grupo en el año 2002 y 2013. Este primero fue el más especial para la banda, en donde además grabaron para su DVD A Costa da Rock, en plena Plaza Roxa.

"Fue brutal... de lo que más me acuerdo es del sitio al que fuimos a comer: O rei do percebe, nos pusieron bandejas gigantescas,eso no se me olvidará nunca", cuenta entre risas Carlos Prieto o 'Moha', uno de los miembros originales del grupo y el encargado de dar voz al violín que tanto caracteriza el sonido de Mägo de Oz.

Para Moha, el público gallego es de los más especiales porque gracias a esas raíces celtas "Galicia lo tiene en la sangre: es oír un violín, una gaita y se ponen a bailar", comenta el músico. Así es cómo Fiesta Pagana, uno de sus himnos, se ha convertido también en la canción que cierra muchas verbenas gallegas.

Ferrol, único concierto en Galicia tras la cancelación en Vilagarcía

El concierto en Ferrol será el próximo miércoles a las 22:00 horas en la Plaza de Armas, dentro de las Fiestas de San Ramón, con entrada gratuita. Será la única actuación de Mägo de Oz en Galicia este año tras la cancelación de su cita en Vilagarcía de Arousa el pasado 19 de agosto.

El Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, decidió cancelar el concierto después de las polémicas declaraciones del guitarrista Víctor de Andrés en una actuación en Llanera (Asturias). Allí, aludió a la trama de corrupción de Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán con frases como: "Dejad de robarnos, sobre todo la cocaína y las putas". Y remató: "Sánchez, me cago en tus muertos, retuitéame esta mierda, gilipollas".

El gobierno local justificó la cancelación por las "frivolizaciones" sobre drogas y prostitución. La banda defendió su postura apelando a la libertad de expresión, algo que mantiene también a título personal el violinista del grupo. "Nosotros damos una opinión, luego que cada uno haga lo que vea conveniente", dice Moha refiriéndose al Ayuntamiento de Vilagarcía.

"Hemos defendido siempre la libertad del ser humano: de expresión, religiosa, sexual... Es lo que queremos hacer. Luego, que cada uno sea consecuente consigo mismo" Carlos Prieto, violinista de Mägo de Oz

"Vamos a seguir diciendo lo que nos dé la gana, a mí no me va a cohibir nadie, ya sea en el escenario, en las letras de las canciones o en la música que hago", sentencia. Mägo de Oz recuerda, además, que siempre han defendido causas sociales desde sus canciones y sus mensajes, lo que consideran simplemente "su punto de vista", no un intento de “aleccionar” a nadie.

"Hemos defendido siempre la libertad del ser humano: de expresión, religiosa, sexual... Es lo que queremos hacer. Luego, que cada uno sea consecuente consigo mismo", subraya el violinista. Pese a la polémica, la banda no cierra la puerta a volver a Vilagarcía. "El año pasado dimos tres o cuatro conciertos en Galicia, este año vamos menos... Ojalá volver el que viene. Ir a Galicia es Galicia Calidade", concluye el músico.

Malicia, la noche de las brujas: su nuevo álbum

El nuevo álbum de Mägo de Oz verá la luz en Halloween, el próximo mes de octubre. Será el primer disco en el que brillen las composiciones y aportaciones de algunos de los nuevos integrantes, entre los que se encuentra Rafa Blas, vocalista desde 2023, Valieri (guitarrista) y Xana Lavey (segunda voz), incorporados en 2024.

En Ferrol no sonarán todavía esas canciones inéditas: la banda prefiere reservarlas para la próxima gira. Lo que sí han prometido es un repaso a los clásicos de toda la vida, aquellos que han convertido a Mägo de Oz en parte de la memoria colectiva del folk metal español.